Из США массово выгоняют граждан Армении

В США началась депортация 2 808 граждан Армении, которые находились в стране незаконно. Об этом сообщил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, основываясь на данных Иммиграционная и таможенная службы Штатов (ICE). Отмечается, что депортации начались в рамках миграционной политики американского президента Дональда Трампа.
«Мы знаем о более 2 000 гражданах Армении, однако это число выше», — заявил Синанян. Его слова передает радио Sputnik Армения.
Он отметил, что пока неизвестно, сколько из этих граждан уже были депортированы из Штатов. Этим вопросом занимаются другие структуры, добавил Заре Синанян. По его словам, депортируемые армяне не могут считаться частью диаспоры, потому что находились на американской территории в обход законодательства.
Ранее Дональд Трамп подписал закон, который обязывает правоохранительные органы арестовывать мигрантов, обвиняемых даже в совершении нетяжких преступлений. Подобный закон был принят на критику американского сообщества в сторону недостаточно жесткого обращения с нелегальными мигрантами.
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