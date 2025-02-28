Иноагент Макаревич спланировал возвращение своего легендарного шоу

Макаревич* нашел нового партнера для возвращения программы «Смак»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новым бизнес-партнером иноагента Макаревича* станет Павел Судаков
Новым бизнес-партнером иноагента Макаревича* станет Павел Судаков Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планирует возобновление телевизионной программы «Смак» и уже нашел нового бизнес-партнера для сотрудничества. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

«Макаревич планирует возвращение программы „Смак“», — передает telegram-канал. Он уже выбрал нового партнера для сотрудничества — одного из продюсеров проекта «Рецепт на миллион», который в 90-х работал режиссером на заре создания программы «Смак» Павла Судакова. Пока остается неизвестной страна, где планируется съемка и трансляция этого проекта.

Ранее известный российский телепродюсер Николай Билык прекратил свое участие в управлении компанией ООО «Самый смак», которая на протяжении 25 лет была известна благодаря производству популярного кулинарного шоу. Этот шаг был предпринят после того, как бывший партнер по бизнесу Макаревич заявил о своих намерениях провести «бешеный концерт» на территории Украины.

*Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планирует возобновление телевизионной программы «Смак» и уже нашел нового бизнес-партнера для сотрудничества. Об этом сообщает telegram-канал Mash.  «Макаревич планирует возвращение программы „Смак“», — передает telegram-канал. Он уже выбрал нового партнера для сотрудничества — одного из продюсеров проекта «Рецепт на миллион», который в 90-х работал режиссером на заре создания программы «Смак» Павла Судакова. Пока остается неизвестной страна, где планируется съемка и трансляция этого проекта. Ранее известный российский телепродюсер Николай Билык прекратил свое участие в управлении компанией ООО «Самый смак», которая на протяжении 25 лет была известна благодаря производству популярного кулинарного шоу. Этот шаг был предпринят после того, как бывший партнер по бизнесу Макаревич заявил о своих намерениях провести «бешеный концерт» на территории Украины. *Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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