Иноагент Макаревич спланировал возвращение своего легендарного шоу

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планирует возобновление телевизионной программы «Смак» и уже нашел нового бизнес-партнера для сотрудничества. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Макаревич планирует возвращение программы „Смак“», — передает telegram-канал. Он уже выбрал нового партнера для сотрудничества — одного из продюсеров проекта «Рецепт на миллион», который в 90-х работал режиссером на заре создания программы «Смак» Павла Судакова. Пока остается неизвестной страна, где планируется съемка и трансляция этого проекта.
Ранее известный российский телепродюсер Николай Билык прекратил свое участие в управлении компанией ООО «Самый смак», которая на протяжении 25 лет была известна благодаря производству популярного кулинарного шоу. Этот шаг был предпринят после того, как бывший партнер по бизнесу Макаревич заявил о своих намерениях провести «бешеный концерт» на территории Украины.
*Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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