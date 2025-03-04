В Кургане обсуждают создание спа-центра на месте бассейна «Золотая рыбка». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Говорят, что у бассейна „Золотая рыбка“ сменился собственник. Якобы купил иногородний бизнесмен, владеющий одним из кафе в Кургане. Обсуждают, что из бассейна он хочет сделать спа-центр», — сообщил источник.
Найти контакты владельца бассейна, чтобы получить комментарий по теме, не удалось. Ранее корреспондентом URA.RU запрашивалась информация в мэрии Кургана по поводу затянувшегося ремонта бассейна. Ответ на запрос таки не был получен.
Ранее URA.RU писало, что к бассейну «Золотая рыбка» возле ДКЖ пристраивают новое здание. С прошлого года в объекте был начат ремонт. Источники сообщали, что его должны были закончить в сентябре, но работы затянулись.
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