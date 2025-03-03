Путин отметил заслуги перед Отечеством курганского агрария Ярославцева

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Федор Ярославцев получил госнаграду
Федор Ярославцев получил госнаграду Фото:

Курганский депутат-аграрий Федор Ярославцев удостоился президентской награды. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Указ о награждении был подписан президентом страны Владимиром Путиным. «Наградить Ярославцева Федора Викторовича — директора крестьянского хозяйства „Барабинское“, Курганская область», — указано в документе. Депутат облдумы получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Ярославцев возглавляет крестьянское хозяйство из Далматовского округа более 25 лет. 57-летний бизнесмен является депутатом Курганской областной думы трех созывов с 2010 года.

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Курганский депутат-аграрий Федор Ярославцев удостоился президентской награды. Об этом сообщает официальный портал правовой информации. Указ о награждении был подписан президентом страны Владимиром Путиным. «Наградить Ярославцева Федора Викторовича — директора крестьянского хозяйства „Барабинское“, Курганская область», — указано в документе. Депутат облдумы получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Ярославцев возглавляет крестьянское хозяйство из Далматовского округа более 25 лет. 57-летний бизнесмен является депутатом Курганской областной думы трех созывов с 2010 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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