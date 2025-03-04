В Сербии оппозиционеры устроили потасовку в здании парламента
В Сербии в здании парламента оппозиционеры зажгли фаеры, по всему помещению распространился черный и розовый дым. Об этом сообщили журналисты. Также оппозиция держала плакаты с лозунгами.
«Потасовка произошла в парламенте Сербии, оппозиция зажгла фаеры прямо в зале заседаний», — передает РИА «Новости». Отмечается, что во время произошедшего спикера парламента Ану Брнабич облили водой.
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