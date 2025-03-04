В здании парламента Сербии оппозиция зажгла фаеры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сербии оппозиционеры устроили потасовку в здании парламента
В Сербии оппозиционеры устроили потасовку в здании парламента Фото:

В Сербии в здании парламента оппозиционеры зажгли фаеры, по всему помещению распространился черный и розовый дым. Об этом сообщили журналисты. Также оппозиция держала плакаты с лозунгами.

«Потасовка произошла в парламенте Сербии, оппозиция зажгла фаеры прямо в зале заседаний», — передает РИА «Новости». Отмечается, что во время произошедшего спикера парламента Ану Брнабич облили водой. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сербии в здании парламента оппозиционеры зажгли фаеры, по всему помещению распространился черный и розовый дым. Об этом сообщили журналисты. Также оппозиция держала плакаты с лозунгами. «Потасовка произошла в парламенте Сербии, оппозиция зажгла фаеры прямо в зале заседаний», — передает РИА «Новости». Отмечается, что во время произошедшего спикера парламента Ану Брнабич облили водой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...