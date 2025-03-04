«Битва экстрасенсов», аквадискотека и живая музыка: где в Кургане отметить 8 марта

8 Марта в Кургане пройдут праздничные мероприятия в термах и ресторанах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы готовятся отметить 8 марта
Курганцы готовятся отметить 8 марта Фото:

В Кургане уже на этих выходных стартуют празднования Международного женского дня. Telegram-канал «Курганистан» подготовил подборку мест, где можно провести этот праздник с комфортом и удовольствием. Возрастной ценз 18+.

Термы «Баден-Баден» (д. Лукино, Карловарский переулок, 8Б)

В термах «Баден-Баден» запланирована аквадискотека, мастер-класс по созданию имбирных пряников и гастроужин в Baden bar под живую музыку. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить отдых с празднованием.

Ресторан «Версаль» (Гоголя, 98а; 18:00)

В ресторане «Версаль» ожидается выступление ведущего Романа Хохлова, певца Павла Базанова, саксофонистки Елены Григорьевской и танцевального коллектива Dance Project. Апофеозом вечера станет пирамида шампанского. 

Банкет-холл «Ажур» (Автозаводская, 1н; 16:30)

В банкет-холле «Ажур» пройдет тематическая тусовка «Битва экстрасенсов». Гостей ждут в образах ясновидящих, колдунов и других мистических персонажей. В программе — мистический антиквиз, выступление артистов и DJ, конкурс костюмов и фотосессии.

Play (Пичугина, 9; 17:00)

В клубе Play гостей ждет выступление DJ K.SOUL из Москвы. Это отличный вариант для тех, кто любит танцевать и наслаждаться современной музыкой.

Наличие свободных мест рекомендуется уточнять заранее. Это минимизирует риски пропустить праздник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане уже на этих выходных стартуют празднования Международного женского дня. Telegram-канал «Курганистан» подготовил подборку мест, где можно провести этот праздник с комфортом и удовольствием. Возрастной ценз 18+. Термы «Баден-Баден» (д. Лукино, Карловарский переулок, 8Б) В термах «Баден-Баден» запланирована аквадискотека, мастер-класс по созданию имбирных пряников и гастроужин в Baden bar под живую музыку. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить отдых с празднованием. Ресторан «Версаль» (Гоголя, 98а; 18:00) В ресторане «Версаль» ожидается выступление ведущего Романа Хохлова, певца Павла Базанова, саксофонистки Елены Григорьевской и танцевального коллектива Dance Project. Апофеозом вечера станет пирамида шампанского.  Банкет-холл «Ажур» (Автозаводская, 1н; 16:30) В банкет-холле «Ажур» пройдет тематическая тусовка «Битва экстрасенсов». Гостей ждут в образах ясновидящих, колдунов и других мистических персонажей. В программе — мистический антиквиз, выступление артистов и DJ, конкурс костюмов и фотосессии. Play (Пичугина, 9; 17:00) В клубе Play гостей ждет выступление DJ K.SOUL из Москвы. Это отличный вариант для тех, кто любит танцевать и наслаждаться современной музыкой. Наличие свободных мест рекомендуется уточнять заранее. Это минимизирует риски пропустить праздник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...