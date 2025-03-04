«Битва экстрасенсов», аквадискотека и живая музыка: где в Кургане отметить 8 марта

В Кургане уже на этих выходных стартуют празднования Международного женского дня. Telegram-канал «Курганистан» подготовил подборку мест, где можно провести этот праздник с комфортом и удовольствием. Возрастной ценз 18+.
Термы «Баден-Баден» (д. Лукино, Карловарский переулок, 8Б)
В термах «Баден-Баден» запланирована аквадискотека, мастер-класс по созданию имбирных пряников и гастроужин в Baden bar под живую музыку. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить отдых с празднованием.
Ресторан «Версаль» (Гоголя, 98а; 18:00)
В ресторане «Версаль» ожидается выступление ведущего Романа Хохлова, певца Павла Базанова, саксофонистки Елены Григорьевской и танцевального коллектива Dance Project. Апофеозом вечера станет пирамида шампанского.
Банкет-холл «Ажур» (Автозаводская, 1н; 16:30)
В банкет-холле «Ажур» пройдет тематическая тусовка «Битва экстрасенсов». Гостей ждут в образах ясновидящих, колдунов и других мистических персонажей. В программе — мистический антиквиз, выступление артистов и DJ, конкурс костюмов и фотосессии.
Play (Пичугина, 9; 17:00)
В клубе Play гостей ждет выступление DJ K.SOUL из Москвы. Это отличный вариант для тех, кто любит танцевать и наслаждаться современной музыкой.
Наличие свободных мест рекомендуется уточнять заранее. Это минимизирует риски пропустить праздник.
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