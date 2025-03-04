Премьер Италии категорически отказалась помогать Украине

Италия категорически отказалась помогать Украине в пане отправки своих военных на фронт конфликта. Об этом сообщила премьер Италии Джорджа Мелони, отметив, что подобное предложение поступило от президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера.
«По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — заявила Мелони. Ее слова передает телеканал Rai1.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что РФ выступил против ввода европейских миротворцев на Украину. По его словам, такая идея является сомнительной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.