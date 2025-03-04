Премьер Италии категорически отказалась помогать Украине

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Мелони назвала отправку военных на Украину идеей, которая очень сложна в реализации
Мелони назвала отправку военных на Украину идеей, которая очень сложна в реализации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Италия категорически отказалась помогать Украине в пане отправки своих военных на фронт конфликта. Об этом сообщила премьер Италии Джорджа Мелони, отметив, что подобное предложение поступило от президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера. 

«По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — заявила Мелони. Ее слова передает телеканал Rai1. 

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что РФ выступил против ввода европейских миротворцев на Украину. По его словам, такая идея является сомнительной. 

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Италия категорически отказалась помогать Украине в пане отправки своих военных на фронт конфликта. Об этом сообщила премьер Италии Джорджа Мелони, отметив, что подобное предложение поступило от президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера.  «По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — заявила Мелони. Ее слова передает телеканал Rai1.  Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что РФ выступил против ввода европейских миротворцев на Украину. По его словам, такая идея является сомнительной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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