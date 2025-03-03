03 марта 2025

В Кургане развернулась новая стройка у бассейна. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане сделали пристрой к детскому бассейну
В Кургане сделали пристрой к детскому бассейну Фото:

В центре Кургана к бассейну «Золотая рыбка» у Дома культуры железнодорожников пристроили новое здание из блоков. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ.

«У Дома культуры железнодорожников на площади Слосмана, 4 рабочие пристраивают новое здание к бассейну „Золотая рыбка“. На объекте работает несколько работников», — передает корреспондент. 

Ранее URA.RU писало, что бассейн «Золотая рыбка» закрыли на ремонт. По данным источников, его планировали открыть еще в начале осени прошлого года, однако обновление бассейна затянулось. Найти контакты владельца бассейна не удалось. Корреспондентом агентства направлялся запрос по поводу ремонта в мэрию Кургана, но ответ так и не был получен.

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В центре Кургана к бассейну «Золотая рыбка» у Дома культуры железнодорожников пристроили новое здание из блоков. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ. «У Дома культуры железнодорожников на площади Слосмана, 4 рабочие пристраивают новое здание к бассейну „Золотая рыбка“. На объекте работает несколько работников», — передает корреспондент.  Ранее URA.RU писало, что бассейн «Золотая рыбка» закрыли на ремонт. По данным источников, его планировали открыть еще в начале осени прошлого года, однако обновление бассейна затянулось. Найти контакты владельца бассейна не удалось. Корреспондентом агентства направлялся запрос по поводу ремонта в мэрию Кургана, но ответ так и не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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