В центре Кургана к бассейну «Золотая рыбка» у Дома культуры железнодорожников пристроили новое здание из блоков. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ.
«У Дома культуры железнодорожников на площади Слосмана, 4 рабочие пристраивают новое здание к бассейну „Золотая рыбка“. На объекте работает несколько работников», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что бассейн «Золотая рыбка» закрыли на ремонт. По данным источников, его планировали открыть еще в начале осени прошлого года, однако обновление бассейна затянулось. Найти контакты владельца бассейна не удалось. Корреспондентом агентства направлялся запрос по поводу ремонта в мэрию Кургана, но ответ так и не был получен.
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