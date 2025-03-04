Лукашенко поставил задачу рыть землю в поисках редкоземельных металлов

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Лукашенко назвал тему с поиском редкоземельных металлов актуальной
Лукашенко назвал тему с поиском редкоземельных металлов актуальной Фото:

На фоне предложения президента США Дональд Трампа о подписании соглашения с Украиной по добычи редкоземельных металлов глава Белоруссии Александр Лукашенко поставил для своей страны соответствующую задачу. По его мнению, сейчас эта тема является актуальной. 

«Актуальнейшая тема. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы», — заявил Лукашенко, говоря о поисках редкоземельных металлов на белорусской территории. Его слова передает агентство «БЕЛТА». 

Он добавил, что нужно провести разведку не только металлов, но и других ресурсов, таких как нефть и газ. Лукашенко отметил, что уровень геологоразведки в Белоруссии оставляет желать лучшего и что тема редкоземельных металлов часто ускользает из внимания местных специалистов.

Обращаясь к белорусскому вице-премьеру Юрию Шулейко, Лукашенко добавил, что ему вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергеем Масляком предстоит приложить значительные усилия к добычи редкоземельных металлов. Белорусский лидер отметил, что за этим стоит будущее страны.

Ранее конгрессмен США Брайан Фицпатрик заявил, что Штаты и Украина вскоре подпишут минеральное соглашение. По его словам, это заложит основу для устойчивого экономического партнерства между двумя странами. Конгрессмен также упомянул, что провел эффективный разговор с главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которого были обговорены детали предстоящего соглашения. 

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На фоне предложения президента США Дональд Трампа о подписании соглашения с Украиной по добычи редкоземельных металлов глава Белоруссии Александр Лукашенко поставил для своей страны соответствующую задачу. По его мнению, сейчас эта тема является актуальной.  «Актуальнейшая тема. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы», — заявил Лукашенко, говоря о поисках редкоземельных металлов на белорусской территории. Его слова передает агентство «БЕЛТА».  Он добавил, что нужно провести разведку не только металлов, но и других ресурсов, таких как нефть и газ. Лукашенко отметил, что уровень геологоразведки в Белоруссии оставляет желать лучшего и что тема редкоземельных металлов часто ускользает из внимания местных специалистов. Обращаясь к белорусскому вице-премьеру Юрию Шулейко, Лукашенко добавил, что ему вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергеем Масляком предстоит приложить значительные усилия к добычи редкоземельных металлов. Белорусский лидер отметил, что за этим стоит будущее страны. Ранее конгрессмен США Брайан Фицпатрик заявил, что Штаты и Украина вскоре подпишут минеральное соглашение. По его словам, это заложит основу для устойчивого экономического партнерства между двумя странами. Конгрессмен также упомянул, что провел эффективный разговор с главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которого были обговорены детали предстоящего соглашения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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