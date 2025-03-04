Глава МИД Японии расстроился из-за запрета на въезд в Россию

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, кому вместе с другими восемью гражданами Японии был закрыт въезд в Россию, назвал это решение Москвы неприемлемым. Он подчеркнул, что необходимо сохранять диалог с Россией, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами.
«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», — заявил Ивая, отмечая, что исходной причиной для японских санкционных мер против РФ стала ситуация на Украине. Слова политика передает ТАСС.
Как отметил Ивая, Япония планирует обратиться к России с выражением сожаления по поводу текущей дипломатической напряженности. Кроме того, японский министр подчеркнул важность поддержания коммуникации между двумя странами для решения множества важных вопросов. «С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]», — подчеркнул Ивая.
Раннее, 3 марта, в ответ на санкционные меры, введенные Токио, Россия объявила о запрете на въезд в страну для ряда японских граждан, включая министра иностранных дел Японии Такэси Ивая и посла этой страны на Украине Масаси Накагомэ. В общей сложности под санкции РФ попали девять человек. Среди них также находятся бывший посол Кунинори Мацуда и представители бизнеса, в том числе из компаний IHI Corporation и ISUZU Motors Limited.
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