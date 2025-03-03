Хорошие врачи и не больно: топ стоматологий Кургана по отзывам пациентов

Выбор стоматологии — это не только вопрос здоровья, но и комфорта. В Кургане несколько клиник выделяются высоким рейтингом, инновационными технологиями и доверием пациентов. Подробности в подборке URA.RU.
Art Zone Smile
Стоматология Art Zone Smile, расположенная на улице Кирова, 105, является одним из лидеров рынка. Клиника отмечена премией 2ГИС как «Лучшая стоматология 2023», что подтверждает ее высокий статус. Здесь пациенты могут воспользоваться полным спектром услуг: от лечения кариеса до сложной имплантации. Установка имплантатов стартует от 24 000 рублей, а протезирование выполняется с использованием сертифицированных материалов. Особого внимания заслуживает техническое оснащение — клиника работает с микроскопами и цифровым оборудованием, что повышает точность диагностики. Для комфорта посетителей предусмотрена уютная зона ожидания, а запись доступна через сайт или по телефону. График работы — с 09:00 до 19:00.
Студия 32
Студия 32 на улице Максима Горького, 149 — это семейная стоматология, где рады и взрослым, и детям. Клиника также удостоена премии 2ГИС и славится командой опытных ортодонтов и хирургов. Здесь проводят коррекцию прикуса, устанавливают брекеты, удаляют зубы любой сложности. Особенность «Студии 32» — индивидуальный подход: для каждого пациента составляют персональный план лечения. Клиника активно внедряет инновации, например, использует 3D-моделирование для протезирования. Отзывы пациентов подчеркивают доброжелательность персонала и прозрачность цен.
Космодент
Космодент на Карла Маркса, 99 позиционирует себя как клиника эстетической стоматологии. Основное направление — восстановление идеальной улыбки. Здесь выполняют отбеливание Zoom, винирирование, а также имплантацию от 27 000 рублей. Отличительная черта — лечение под микроскопом, которое минимизирует риски осложнений. Для семейных пациентов действует скидка 5%, что делает услуги более доступными. Клиника сотрудничает с ведущими поставщиками материалов, например, использует керамику Emax для коронок. По отзывам, врачи «Космодента» уделяют внимание не только здоровью, но и эстетике результата.
Дантист
Сеть Дантист (2-й микрорайон, 9 и два филиала) — выбор тех, кто ценит оперативность и доступность. Клиника специализируется на неотложной помощи: здесь готовы принять пациентов с острой болью, травмами или воспалениями. Кроме того, в «Дантисте» доступна компьютерная томография (КТ) зубов, что ускоряет диагностику. Услуги имплантации и протезирования здесь дешевле, чем в среднем по городу, при этом качество остается на высоком уровне. Пациенты отмечают четкую организацию работы: минимальные очереди, онлайн-запись и подробные консультации.
Вайс смайл
Вайс смайл на Климова, 43/1 — клиника, которая работает без выходных, что идеально для тех, у кого плотный график. Основные услуги: лечение кариеса, хирургические операции, установка имплантатов. Отдельное направление — профессиональное отбеливание системой Amazing White. Клиника использует немецкое оборудование и препараты, что гарантирует безопасность процедур. По акциям часто предлагают скидки на комплексное лечение. Из минусов — менее удобная парковка, но это компенсируется качеством услуг.
Добрый доктор
Кабинет Добрый доктор на Пичугина, 8 выделяется лояльной ценовой политикой. Здесь проводят бесплатные первичные консультации, а на все услуги дают гарантию 1 год. Клиника ориентирована на бюджетное лечение: например, профессиональная гигиена обойдется в 3500 рублей, пломбирование кариеса — от 4000 рублей. Несмотря на скромные размеры, кабинет оснащен необходимым оборудованием, а врачи находят подход даже к самым тревожным пациентам.
Эльбрус
Эльбрус на Савельева, 15 — клиника с широким профилем. Помимо стандартных услуг, здесь занимаются ортодонтией (исправление прикуса) и проводят КТ-диагностику. Клиника получила премию 2ГИС за инновации, например, использование цифровых слепков вместо традиционных. Врачи «Эльбруса» регулярно проходят стажировки, что позволяет им работать по европейским протоколам. Изюминка — программа лояльности для постоянных клиентов.
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