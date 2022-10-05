Foreign Policy: страны Европы хотят бросить поддержку Украины

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Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
Некоторые страны ЕС могут столкнуться с внутриполитической нестабильностью Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает американский журнал The Foreign Policy.

«Чехия и Словакия <…> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины», — заявил The Foreign Policy.

В прошлом году потребление российского газа в Чехии составляло 55% от общего потребления, а в Словакии — 68%. Издание сообщает, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые захотят воспользоваться страхом населения остаться без возможности оплачивать отопление.

Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, на фоне которого правительства Евросоюза начали опасаться за свою судьбу, сообщало Politico.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В Кремле заявляли, что накачивание Украины западным оружием угрожает безопасности континента.

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Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает американский журнал The Foreign Policy. «Чехия и Словакия <…> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины», — заявил The Foreign Policy. В прошлом году потребление российского газа в Чехии составляло 55% от общего потребления, а в Словакии — 68%. Издание сообщает, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые захотят воспользоваться страхом населения остаться без возможности оплачивать отопление. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, на фоне которого правительства Евросоюза начали опасаться за свою судьбу, сообщало Politico. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В Кремле заявляли, что накачивание Украины западным оружием угрожает безопасности континента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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