Foreign Policy: страны Европы хотят бросить поддержку Украины

Некоторые страны ЕС могут столкнуться с внутриполитической нестабильностью Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает американский журнал The Foreign Policy.

«Чехия и Словакия <…> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины», — заявил The Foreign Policy.

В прошлом году потребление российского газа в Чехии составляло 55% от общего потребления, а в Словакии — 68%. Издание сообщает, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые захотят воспользоваться страхом населения остаться без возможности оплачивать отопление.

Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, на фоне которого правительства Евросоюза начали опасаться за свою судьбу, сообщало Politico.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В Кремле заявляли, что накачивание Украины западным оружием угрожает безопасности континента.