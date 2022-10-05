К России присоединились новые территории, ЗАЭС переходит под управление РФ: главное к вечеру 5 октября 05 октября 2022 в 21:50 Размер текста - 17 + ВС РФ готовятся к перегруппировке сил для ответного удара по ВСУ в Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К России присоединились новые территории: Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Запорожская атомная электростанция переходит под управление России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых регионов РФ: ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С 5 октября эти территории официально находятся в составе России.

В связи с вступлением Запорожья в состав РФ Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию под управление России. Перед правительством РФ стоит задача — обеспечить принятие объектов Запорожской АЭС в федеральную собственность страны.

Российские военные готовят перегруппировку сил для ответного удара в Херсонской области. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, вооруженные силы РФ проводят маневры, что позволит собраться с силами и нанести удар по вооруженным силам Украины (ВСУ).

США толкают Украину на решающий бой за Юг. Как заявил демократ из сенатского комитета по международным отношениям Криса Мерфи, Украине важно быть в наступательной позиции на Юге.

Президент России расширил список получающих отсрочку от мобилизации. В список вошли аспиранты вузов, а также студенты, кто обучается в вечернее время.

В Крыму открыли уникальный курс восстановления для пострадавших в спецоперации. В ходе него участникам СВО оказывается юридическая, медицинская, психологическая и духовно-нравственная помощь. Реабилитация проходит на базе санаториев.

По словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, НАТО хочет подчинить себе Россию и Украину, повернув конфликт этих стран в свою пользу. То есть руками украинцев ослабить Россию.

США подтвердили свою вовлеченность в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подтверждением тому являются заявления Пентагона о возможности применения ракет РСЗО против Крыма.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал Генштаб ВС РФ. Главная претензия, по его мнению, в том, что у российской армии слабая разведка. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. К России присоединились новые территории: Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Запорожская атомная электростанция переходит под управление России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 октября. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал Генштаб ВС РФ. Главная претензия, по его мнению, в том, что у российской армии слабая разведка. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям