ВС РФ готовятся к перегруппировке сил для ответного удара по ВСУ в Херсонской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
К России присоединились новые территории: Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Запорожская атомная электростанция переходит под управление России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 октября.
- Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых регионов РФ: ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С 5 октября эти территории официально находятся в составе России.
- В связи с вступлением Запорожья в состав РФ Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию под управление России. Перед правительством РФ стоит задача — обеспечить принятие объектов Запорожской АЭС в федеральную собственность страны.
- Российские военные готовят перегруппировку сил для ответного удара в Херсонской области. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, вооруженные силы РФ проводят маневры, что позволит собраться с силами и нанести удар по вооруженным силам Украины (ВСУ).
- США толкают Украину на решающий бой за Юг. Как заявил демократ из сенатского комитета по международным отношениям Криса Мерфи, Украине важно быть в наступательной позиции на Юге.
- Президент России расширил список получающих отсрочку от мобилизации. В список вошли аспиранты вузов, а также студенты, кто обучается в вечернее время.
- В Крыму открыли уникальный курс восстановления для пострадавших в спецоперации. В ходе него участникам СВО оказывается юридическая, медицинская, психологическая и духовно-нравственная помощь. Реабилитация проходит на базе санаториев.
- По словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, НАТО хочет подчинить себе Россию и Украину, повернув конфликт этих стран в свою пользу. То есть руками украинцев ослабить Россию.
- США подтвердили свою вовлеченность в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подтверждением тому являются заявления Пентагона о возможности применения ракет РСЗО против Крыма.
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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал Генштаб ВС РФ. Главная претензия, по его мнению, в том, что у российской армии слабая разведка.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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