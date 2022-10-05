Замглавы администрации Херсона: армия РФ проводит перегруппировку в регионе

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Мобилизованные на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, мобилизация, мобилизованные, СВО
Армия РФ готовится нанести ответный удар в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные готовят перегруппировку сил для ответного удара в Херсонской области. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует РИА «Новости» Стремоусова.

Он отметил, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь региона. Украинская армия не сможет зайти в Херсон, заявил Стремоусов.

Несколько дней назад ВСУ начали попытку контрнаступления на севере Херсонской области. Армия Украины заняла населенные пункты в серой зоне, сообщает телеканал 360. Ранее Стремоусов пообещал отбросить ВСУ из занятых ими сел.

Армия РФ взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Теперь регион вошел в состав России, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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Российские военные готовят перегруппировку сил для ответного удара в Херсонской области. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует РИА «Новости» Стремоусова. Он отметил, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь региона. Украинская армия не сможет зайти в Херсон, заявил Стремоусов. Несколько дней назад ВСУ начали попытку контрнаступления на севере Херсонской области. Армия Украины заняла населенные пункты в серой зоне, сообщает телеканал 360. Ранее Стремоусов пообещал отбросить ВСУ из занятых ими сел. Армия РФ взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Теперь регион вошел в состав России, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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