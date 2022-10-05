Замглавы администрации Херсона: армия РФ проводит перегруппировку в регионе

05 октября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Армия РФ готовится нанести ответный удар в Херсонской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные готовят перегруппировку сил для ответного удара в Херсонской области. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует РИА «Новости» Стремоусова. Он отметил, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь региона. Украинская армия не сможет зайти в Херсон, заявил Стремоусов. Несколько дней назад ВСУ начали попытку контрнаступления на севере Херсонской области. Армия Украины заняла населенные пункты в серой зоне, сообщает телеканал 360. Ранее Стремоусов пообещал отбросить ВСУ из занятых ими сел. Армия РФ взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Теперь регион вошел в состав России, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Российские военные готовят перегруппировку сил для ответного удара в Херсонской области. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует РИА «Новости» Стремоусова. Он отметил, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь региона. Украинская армия не сможет зайти в Херсон, заявил Стремоусов. Несколько дней назад ВСУ начали попытку контрнаступления на севере Херсонской области. Армия Украины заняла населенные пункты в серой зоне, сообщает телеканал 360. Ранее Стремоусов пообещал отбросить ВСУ из занятых ими сел. Армия РФ взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Теперь регион вошел в состав России, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.