Мобилизованные курганцы отправляют лишние вещи из Елани домой

05 октября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Курганцы из Елани отправляют вещи обратно домой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Курганской области, которые находятся в учебном центре Елани (Свердловская область), отправляют ненужные вещи обратно домой. Об этом в одном из курганских чатов пишут родственники военнослужащих. «Мой сын выслал вещи обратно. Говорит, что им уже выдали все теплое. Только попросил отправить что-то из еды. Они там в палатках сами готовят на горелке, чтобы в столовую не бегать. Привезли ему консерву, тушенку, колбасу», — написала одна из женщин. Сами мобилизованные тоже сообщают о том, что отправляют ненужные вещи домой. «Ко мне мать приезжала на свидание. Я сам ей вещи отдал, мне они тут не нужны. Лишний груз только. Все необходимое выдали уже», — рассказал корреспонденту URA.RU военнослужащий из Елани. Также мать одного из мобилизованных сообщила, что тем, кто хочет отправиться к мобилизованным в Елань, необходимо заранее получать пропуска. «Когда мы приехали навестить сына, пришлось пешком через все КПП проходить. Так просто не пускают. Поэтому, если не хотите несколько километров пешком идти, то сначала получайте пропуск, а потом езжайте», — написала жительница Кургана. Тем, кто приезжает навестить своих родственников и друзей в учебный центр Елани, помогают добраться до казарм. «Ко мне родители приезжали когда, их сопроводили сотрудники полиции. Довели прямо до нашей казармы», — отметил один из мобилизованных. Ранее URA.RU писало, что курганским мобилизованным в военной части Елани меняют одежду, неподходящую по размерам. По словам одного из солдат, разрешено менять штаны отдельно от куртки. Также сообщалось, что курганцы собрали для мобилизованных тысячу сухпайков, а курганские женщины вяжут им теплые носки и варежки. Мясокомбинат «Велес» закупил медикаменты и обмундирование для мобилизованных сотрудников. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Это связано с военной спецоперацией на Украине, которую президент страны Владимир Путин объявил еще 24 февраля. Минобороны РФ планирует мобилизовать 300 тысяч военнообязанных граждан. В первую очередь будут набирать тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и обладает военными специальностями. Среди них: водители, механики-водители, стрелки, танкисты и артиллеристы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные жители Курганской области, которые находятся в учебном центре Елани (Свердловская область), отправляют ненужные вещи обратно домой. Об этом в одном из курганских чатов пишут родственники военнослужащих. «Мой сын выслал вещи обратно. Говорит, что им уже выдали все теплое. Только попросил отправить что-то из еды. Они там в палатках сами готовят на горелке, чтобы в столовую не бегать. Привезли ему консерву, тушенку, колбасу», — написала одна из женщин. Сами мобилизованные тоже сообщают о том, что отправляют ненужные вещи домой. «Ко мне мать приезжала на свидание. Я сам ей вещи отдал, мне они тут не нужны. Лишний груз только. Все необходимое выдали уже», — рассказал корреспонденту URA.RU военнослужащий из Елани. Также мать одного из мобилизованных сообщила, что тем, кто хочет отправиться к мобилизованным в Елань, необходимо заранее получать пропуска. «Когда мы приехали навестить сына, пришлось пешком через все КПП проходить. Так просто не пускают. Поэтому, если не хотите несколько километров пешком идти, то сначала получайте пропуск, а потом езжайте», — написала жительница Кургана. Тем, кто приезжает навестить своих родственников и друзей в учебный центр Елани, помогают добраться до казарм. «Ко мне родители приезжали когда, их сопроводили сотрудники полиции. Довели прямо до нашей казармы», — отметил один из мобилизованных. Ранее URA.RU писало, что курганским мобилизованным в военной части Елани меняют одежду, неподходящую по размерам. По словам одного из солдат, разрешено менять штаны отдельно от куртки. Также сообщалось, что курганцы собрали для мобилизованных тысячу сухпайков, а курганские женщины вяжут им теплые носки и варежки. Мясокомбинат «Велес» закупил медикаменты и обмундирование для мобилизованных сотрудников. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Это связано с военной спецоперацией на Украине, которую президент страны Владимир Путин объявил еще 24 февраля. Минобороны РФ планирует мобилизовать 300 тысяч военнообязанных граждан. В первую очередь будут набирать тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и обладает военными специальностями. Среди них: водители, механики-водители, стрелки, танкисты и артиллеристы.