Звезда шоу Соловьева потребовал закрыть Ельцин Центр

06 октября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Политический деятель, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, регулярно появляющийся в шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1», призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. В своей аргументации Кургинян сослался на выступление президента РФ Владимира Путина в Кремле 30 сентября. «Я еще больше поддерживаю слова президента России о том, что Беловежская пуща — это преступление. Я спрашиваю, доколе в городе, который мы называли „Танкоградом“ и Свердловском, и который теперь называется Екатеринбург, будет торчать огромный центр во славу того, кого президент назвал преступником, разрушившим страну? Сколько еще месяцев будет торчать этот центр. Иначе, государево слово будет претворено в дело?» — цитирует Кургиняна Regnum. Как ранее писало URA.RU, большая публичная кампания против ЕЦ длится с конца апреля апреле. Она началась как раз с Соловьева, который, негодуя по поводу Екатеринбурга, названного им «центром мерзотной либероты», заодно раскритиковал и Ельцин Центр за непатриотизм. Настроение Соловьева тут же подхватили коммунисты. Свердловское отделение КПРФ призвало продать Ельцин Центр. Позднее закрыть ЕЦ призвало движение «Левый фронт», Всемирный русский народный собор предложил сделать из него музей предателей родины, рок-певица Юлия Чичерина увидела связь ЕЦ и НАТО, бард Александр Новиков назвал центр «политическим гадюшником», а оперный певец Сергей Москальков посвятил «гадюшнику» целую арию. Но за площадку вступился губернатор Евгений Куйвашев («Что ж вы до Бориса Николаевича докопались?»). Кроме того, Ельцин Центр просили признать иноагентом. Но Минюст РФ отказался это делать.