06 октября 2022

В Тюменской области мулла признался в распространении экстремистской литературы

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Пятничная молитва в Мечети, имам мечети, имам, молитва, мечеть, чалма, мусульмане, рамадан
Муллу одной из мечетей осудили за распространение экстремистских материалов Фото:

Мулла одной из мечетей Тобольского района (Тюменская область) в суде признался в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. Запрещенную литературу нашли в молитвенном доме деревни Тоболтура.

«Тобольской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере противодействия террористической деятельности и экстремизму в мечети, председателем которой является Хамит Халилов. Обнаружена религиозная литература из списка экстремистских материалов. В судебном заседании Халилов с правонарушением согласился, в содеянном раскаялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Запрещенные издания хранились в одном из шкафов, прямо в мечети, вместе с остальной литературой. Доступ к экстремистским материалам имели все желающие.

Суд назначил Хамиту Халилову, который является муллой Тоболтуринской мечети, наказание — штраф в 2 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что за аналогичное нарушение был осужден бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин.

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Мулла одной из мечетей Тобольского района (Тюменская область) в суде признался в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. Запрещенную литературу нашли в молитвенном доме деревни Тоболтура. «Тобольской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере противодействия террористической деятельности и экстремизму в мечети, председателем которой является Хамит Халилов. Обнаружена религиозная литература из списка экстремистских материалов. В судебном заседании Халилов с правонарушением согласился, в содеянном раскаялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Запрещенные издания хранились в одном из шкафов, прямо в мечети, вместе с остальной литературой. Доступ к экстремистским материалам имели все желающие. Суд назначил Хамиту Халилову, который является муллой Тоболтуринской мечети, наказание — штраф в 2 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что за аналогичное нарушение был осужден бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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