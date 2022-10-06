В Тюменской области мулла признался в распространении экстремистской литературы

07 октября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Муллу одной из мечетей осудили за распространение экстремистских материалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мулла одной из мечетей Тобольского района (Тюменская область) в суде признался в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. Запрещенную литературу нашли в молитвенном доме деревни Тоболтура. «Тобольской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере противодействия террористической деятельности и экстремизму в мечети, председателем которой является Хамит Халилов. Обнаружена религиозная литература из списка экстремистских материалов. В судебном заседании Халилов с правонарушением согласился, в содеянном раскаялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Запрещенные издания хранились в одном из шкафов, прямо в мечети, вместе с остальной литературой. Доступ к экстремистским материалам имели все желающие. Суд назначил Хамиту Халилову, который является муллой Тоболтуринской мечети, наказание — штраф в 2 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что за аналогичное нарушение был осужден бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин.

Мулла одной из мечетей Тобольского района (Тюменская область) в суде признался в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. Запрещенную литературу нашли в молитвенном доме деревни Тоболтура. «Тобольской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере противодействия террористической деятельности и экстремизму в мечети, председателем которой является Хамит Халилов. Обнаружена религиозная литература из списка экстремистских материалов. В судебном заседании Халилов с правонарушением согласился, в содеянном раскаялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Запрещенные издания хранились в одном из шкафов, прямо в мечети, вместе с остальной литературой. Доступ к экстремистским материалам имели все желающие. Суд назначил Хамиту Халилову, который является муллой Тоболтуринской мечети, наказание — штраф в 2 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что за аналогичное нарушение был осужден бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин.