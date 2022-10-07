В Турции привели доказательства причастности США к диверсиям на «Северных потоках»

08 октября 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

В Турции обвинили США в четырех диверсиях на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Диверсия на «Северных потоках» — дело рук США, и тому есть ряд доказательств. Об этом пишет журналист турецкой ежедневной газеты Evrensel Юджель Оздемир. Озвучиваются различные теории заговора относительно того, кто мог устроить саботаж, передает турецкое СМИ. Вероятность того, что за этим стоят именно США достаточно высокая. Журналист Evrensel приводит в качестве доказательства следующее: «США много лет выступают против работы «Северного потока — 2». 7 февраля Байден открыто сказал: «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец. Я обещаю, мы сможем это сделать»». Кроме того, Оздемир указал, что после недавних взрывов Байден признался, что это был «преднамеренный саботаж». Журналист напомнил, что США и ЕС обвиняют в диверсиях на «Северных потоках» Россию, что якобы Москва сделала это из-за спецоперации на Украине. При этом он подчеркнул, что никаких конкретных доказательств государства привести не могут. Он добавил, что некоторые страны ошибочно утверждают, что Россия могла нанести ущерб собственному имуществу целенаправленно, чтобы усилить давление на Европу. «Однако обе линии были построены „Газпромом“, и на них были потрачены миллиарды евро», — отметил автор статьи. Ранее представитель Минэкономики Германии доложил о падении давления на «Северном потоке-2». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в диверсии виноваты англосаксы.

Диверсия на «Северных потоках» — дело рук США, и тому есть ряд доказательств. Об этом пишет журналист турецкой ежедневной газеты Evrensel Юджель Оздемир. Озвучиваются различные теории заговора относительно того, кто мог устроить саботаж, передает турецкое СМИ. Вероятность того, что за этим стоят именно США достаточно высокая. Журналист Evrensel приводит в качестве доказательства следующее: «США много лет выступают против работы «Северного потока — 2». 7 февраля Байден открыто сказал: «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец. Я обещаю, мы сможем это сделать»». Кроме того, Оздемир указал, что после недавних взрывов Байден признался, что это был «преднамеренный саботаж». Журналист напомнил, что США и ЕС обвиняют в диверсиях на «Северных потоках» Россию, что якобы Москва сделала это из-за спецоперации на Украине. При этом он подчеркнул, что никаких конкретных доказательств государства привести не могут. Он добавил, что некоторые страны ошибочно утверждают, что Россия могла нанести ущерб собственному имуществу целенаправленно, чтобы усилить давление на Европу. «Однако обе линии были построены „Газпромом“, и на них были потрачены миллиарды евро», — отметил автор статьи. Ранее представитель Минэкономики Германии доложил о падении давления на «Северном потоке-2». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в диверсии виноваты англосаксы.