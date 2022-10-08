Путин поручил ФСБ усилить охрану инфраструктуры в Крыму

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поручил усилить охрану, в том числе, транспортной переправы в Керченском проливе Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить охрану транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин подписал Указ «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край», — сообщается на сайте Кремля. Полномочия возложены на ФСБ.

Указ президента связан со взрывом на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября. В результате взрыва были частично повреждены автомобильная и железнодорожная части моста. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. А правительство РФ определилось с объемом восстановительных работ, уточняет телеканал 360.

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Президент РФ Владимир Путин поручил усилить охрану транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Путин подписал Указ «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край», — сообщается на сайте Кремля. Полномочия возложены на ФСБ. Указ президента связан со взрывом на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября. В результате взрыва были частично повреждены автомобильная и железнодорожная части моста. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. А правительство РФ определилось с объемом восстановительных работ, уточняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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