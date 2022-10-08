Путин поручил ФСБ усилить охрану инфраструктуры в Крыму 08 октября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 + Путин поручил усилить охрану, в том числе, транспортной переправы в Керченском проливе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Президент РФ Владимир Путин поручил усилить охрану транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Путин подписал Указ «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край», — сообщается на сайте Кремля. Полномочия возложены на ФСБ. Указ президента связан со взрывом на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября. В результате взрыва были частично повреждены автомобильная и железнодорожная части моста. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. А правительство РФ определилось с объемом восстановительных работ, уточняет телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин поручил усилить охрану транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Путин подписал Указ «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край», — сообщается на сайте Кремля. Полномочия возложены на ФСБ. Указ президента связан со взрывом на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября. В результате взрыва были частично повреждены автомобильная и железнодорожная части моста. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. А правительство РФ определилось с объемом восстановительных работ, уточняет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям