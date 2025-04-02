В Кремле заявили, что вопрос Бессмертного полка на 9 Мая еще не решен

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Будут предприняты серьезные меры безопасности, заявил Песков
Будут предприняты серьезные меры безопасности, заявил Песков Фото:
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Вопрос участия Бессмертного полка в праздновании 9 Мая еще не решен. Информация будет сформулирована и доведена до граждан своевременно. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет сформулировано и доведено до граждан. Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности», — заявил Песков. Он добавил, что все необходимые подготовительные работы будут выполнены своевременно.

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Вопрос участия Бессмертного полка в праздновании 9 Мая еще не решен. Информация будет сформулирована и доведена до граждан своевременно. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это будет сформулировано и доведено до граждан. Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности», — заявил Песков. Он добавил, что все необходимые подготовительные работы будут выполнены своевременно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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