Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» с Запада в Россию

Министерство финансов России отмечает приток инвестиций в страну от нерезидентов через дружественные юрисдикции, несмотря на санкционные риски. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе форума «Стратегическая сессия финансового рынка», организованного агентством «Эксперт РА». Он назвал данный инвестиционный приток в РФ «ковбойскими деньгами».
«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Это видно из динамики цен на ОФЗ (Облигации федерального займа — прим. URA.RU) и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить. Пока это совсем небольшие деньги, конечно. Их оценить сейчас невозможно, потому что они используют дружескую инфраструктуру для того, чтобы обеспечивать инвестиции», — отметил Чебесков в ходе стратсессии. Его слова передает РБК.
Кроме того, Чебесков выразил надежду на значительный приток капитала в случае ослабления санкционных мер. Он также подчеркнул, что потенциальный приток инвестиций может состоять не только из иностранных средств, но и из капитала российских граждан, ранее хранившегося за границей.
В последнее время после того, как США и Россия начали вместе прорабатывать вопрос завершения украинского конфликта, стороны также начали думать над альтернативой зерновой сделки — черноморской инициативы. Она заключается в том, чтобы обеспечить безопасность торговых судов в акватории Черного моря. Одним из условий для заключения сделки является снятие санкций с Россельхозбанка. Несмотря на это ходят разговоры и о том, что США, наоборот, могут усилить экономическое давление на РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
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