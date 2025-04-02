Умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена: интрижка с Анжелиной Джоли, долгая борьба с раком

Во вторник в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни скончался известный американский актер Вэл Килмер, прославившийся ролями Джима Моррисона в фильме «Дорз» и Бэтмена в картине «Бэтмен навсегда». За свой жизненный путь он сумел побороть рак гортани, однако сгубила его пневмония. О том, чем запомнился Вэл Килмер — в материале URA.RU.
Причины смерти
Причиной смерти стала тяжелая пневмония, сообщила его дочь Мерседес Килмер. По ее словам, в последние годы здоровье Вэла Килмера было серьезно подорвано последствиями онкологического заболевания. В 2014 году у актера диагностировали рак горла. Он прошел длительное лечение, включавшее химиотерапию и хирургическое вмешательство, и официально выздоровел.
Однако болезнь оставила после себя осложнения — в частности, проблемы с голосом и дыхательной системой. По мнению врачей, именно это могло способствовать развитию пневмонии.
Детство и юность
Вэл Эдвард Килмер родился в последний день декабря 1959 года, в семье Глэдис и Юджина Килмеров, которые жили в пригороде Лос-Анджелеса, Чатсворте. Его родословная была разнообразной — шотландцы, ирландцы, немцы и шведы составляли его корни. Вэл был вторым ребенком в семье, его старший брат назывался Марк, а младший — Уэсли. В детстве его мать заботилась о доме и воспитании детей, тогда как отец занимался продажей недвижимости и поставками для аэрокосмической промышленности.
Когда Вэлу было девять, его родители развелись. После развода братья проводили время то с матерью в Санта-Фе, то с отцом на ранчо. Это ранчо ранее принадлежало Рою Роджерсу, известному актеру вестернов, что особенно впечатляло молодых любителей кино. Братья увлекались кинематографом и даже пытались снимать собственные фильмы. Марк часто придумывал пародии, а Вэл и Уэсли устроили настоящую съемочную площадку, где Вэл охотно исполнял различные роли, созданные его младшим братом, который обладал ярко выраженными творческими способностями.
В двенадцать лет Вэл начал сниматься в рекламе, а в семнадцать лет поступил в Джульярдскую школу драматического искусства. Находясь на пороге взрослой жизни, он пережил страшную трагедию — потерю младшего брата Уэсли, который утонул в возрасте пятнадцати лет.
Это событие глубоко потрясло семью, особенно Вэла. Он часто говорил, что смерть брата заставила его по-новому взглянуть на жизнь и научила ценить каждый момент.
После переезда обратно в Нью-Йорк для учебы в Джульярде, Вэл окружил себя рисунками Уэсли и погрузился в учебу с новой силой. Вместе с однокурсниками он работал над пьесой «Как все начиналось», которая касалась темы личной свободы и противостояния системе. Эти опыты не только укрепили его как актера, но и помогли найти утешение в искусстве и самовыражении через творчество.
Актерская карьера
Актерская карьера Вэла Килмера началась сразу после окончания Джульярдской школы в 1981 году, когда он присоединился к актерскому коллективу одного из театров Нью-Йорка. Ему была обещана главная роль в спектакле «Slab Boys», но изначально ее занял Кевин Бейкон, а затем роль перешла к Шону Пенну, и Килмер оказался в исполнении второстепенных персонажей. Однако он также успел проявить себя в таких значимых ролях, как Ричард III, Макбет и Гамлет на бродвейских сценах.
Стремление к кинематографу привело его к дебютной кинороли в пародийном шпионском рок-мюзикле «Совершенно секретно» (1984), где он сыграл певца Ника Риверса. Несмотря на то, что Килмер не полностью разобрался в сюжете фильма и потратил четыре месяца, учась играть на гитаре, ему предстояло лишь имитировать игру и пение по решению режиссеров.
Килмер отказался от главной роли в фильме «Грязные танцы», выбрав не быть «стереотипным красавчиком-сердцеедом». Это решение принесло успех Патрику Суэйзи, а сам Килмер сыграл в комедии «Настоящий гений» (1985) и получил роль антагониста Айсмана в боевике «Лучший стрелок» с Томом Крузом.
Одной из запоминающихся ролей стал Мэдмэртиген в фильме «Уиллоу» (1988), который был номинирован на несколько наград и получил «Сатурн» за лучшие костюмы. Значительным достижением также стала роль Джима Моррисона в биографической драме «Дорз» Оливера Стоуна, где Килмер сам исполнил более десятка песен.
После работы над «Дорз», Килмер получил предложение сыграть Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера. Актер согласился, увидев в этом знак судьбы после недавнего посещения пещеры с летучими мышами.
Килмер также известен своим участием в триллере «Схватка», где он работал с Аль Пачино и Робертом Де Ниро. Его актерский путь продолжился в различных проектах, включая «Святой», «Остров доктора Моро», «Призрак и тьма» и многие другие.
Вдохновленный ролью Марка Твена в фильме «Том Сойер и Гекльберри Финн» (2014), Вэл Килмер активно погрузился в творчество, начав работу над сценарием и создав пьесу «Гражданин Твен». Он принялся за гастроли с моноспектаклем по всей стране, стремясь собрать средства на реализацию кинопроекта о жизни знаменитого писателя. В попытке осуществить свою мечту, Килмер даже продал значительный участок земли в Нью-Мексико, где планировал создать артистическую коммуну. Однако, несмотря на все усилия, проект так и не был реализован.
Борьба с раком и потеря голоса
В период подготовки к одному из выступлений в Нешвилле, Килмер столкнулся с неожиданной проблемой — потерей голоса. Изначально он надеялся на скорое восстановление, однако затем выяснилось, что придется отложить все планы на неопределенное время.
Вэлу поставили диагноз «рак горла» в 2015 году, но актер отрицал, что опухоль была раковой. После того как его срочно доставили в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в Санта-Монике, штат Калифорния, из-за кровотечения из горла он обратился в социальные сети, чтобы рассказать о своем здоровье, отрицая, что у него опухоль.
На протяжении следующих лет Килмер вел тяжелую борьбу с болезнью, оставаясь при этом вдали от публичного внимания. Единственной его поддержкой были дочь и сын, которые не покидали его в эти трудные времена.
В 2017 году Килмер решил открыться миру и рассказать о своем состоянии. «Я был слишком серьезен. Я расстраивался, когда такие вещи, как Оскар и признание, не случались со мной», — сказал он.
Изменившийся внешний вид актера, который заметно постарел и изменился из-за болезни, вызвал удивление у поклонников. Однако сам он оставался спокойным и смиренным, поделившись, что его жизненные приоритеты и взгляды кардинально изменились, и он стал более религиозным человеком.
Личная жизнь
Вэл Килмер был замечен в романтических отношениях с многими известными женщинами. В 1984 году у него была короткая связь с актрисой и певицей Шер. Позже, во время съемок в Лондоне, Килмер посетил театральную постановку Дэнни Бойла «Гений», где его внимание привлекла актриса Джоэнн Уэлли. Он смотрел этот спектакль много раз, но не решался подойти к ней. Их пути снова пересеклись на съемочной площадке фильма «Уиллоу», после которого Вэл не упустил возможности наладить отношения. Скоро после премьеры фильма они поженились, а в 1991 году у пары родилась дочь Мерседес, а через четыре года — сын Джон Уоллес, известный как «Джек».
Однако в 1996 году Уэлли подала на развод, утверждая, что Килмер слишком погрузился в образ Джима Моррисона, который он играл на тот момент. Развод был сложным. Актер прошел через несколько судебных разбирательств, чтобы обеспечить совместную опеку над детьми.
После развода Килмер имел отношения с моделью Синди Кроуфорд и был связан с такими знаменитостями, как Анджелина Джоли, Дрю Бэрримор и Мишель Пфайффер. В своих мемуарах 2020 года под названием «I'm Your Huckleberry», Килмер признался, что его самые тяжелые переживания были связаны с актрисой Дэрил Ханной, с которой он расстался перед знакомством с Анджелиной Джоли.
Килмер встретил Анджелину Джоли в 2003 году на съемках фильма «Александр», и их роман продолжался до следующего года. Отношения могли бы выйти на новый уровень, если бы не появление Брэда Питта в жизни Джоли.
Несмотря на это, Килмер описал Анджелину как «настоящего ангела», который помог ему пережить трудные времена после расставания с Ханной. «Она — ангел, спасший меня из ледяного ада одиночества...» — отмечал актер в своих мемуарах.
Последние годы жизни
В последние годы своей жизни, несмотря на последствия болезни, Вэл Килмер продолжал работать в киноиндустрии. Из-за проблем с голосом, вызванных его предыдущим заболеванием, его голос в фильмах дублировал его сын. Одним из наиболее заметных проектов стал фильм «Топ Ган: Мэверик», где Килмер повторил свою культовую роль адмирала Тома Казански, известного как Айсмен. Том Круз, участвовавший в съемках вместе с Килмером, отметил, что возвращение Вэла на экран было чрезвычайно эмоциональным моментом.
«Было очень трогательно видеть, как он вернулся к своей роли. Вэл — выдающийся актер, и его игра всегда впечатляла. Это был мощный и волнующий момент», — поделился Круз.
Килмер также сохранял амбиции реализовать свой давний проект — фильм «Марк Твен и Мэри Бэккер Эдди», где он планировал выступить в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Однако, несмотря на все старания, начать работу над этим проектом ему не удалось. Первого апреля 2025 года мир узнал о скоропостижной смерти Вэла Килмера от пневмонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.