Умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена: интрижка с Анжелиной Джоли, долгая борьба с раком

NYT: актер Вэл Килмер, исполнивший роль Бэтмена, умер в возрасте 65 лет
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Актер Вэл Килмер умер из-за пневмонии
Актер Вэл Килмер умер из-за пневмонии Фото:

Во вторник в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни скончался известный американский актер Вэл Килмер, прославившийся ролями Джима Моррисона в фильме «Дорз» и Бэтмена в картине «Бэтмен навсегда». За свой жизненный путь он сумел побороть рак гортани, однако сгубила его пневмония. О том, чем запомнился Вэл Килмер — в материале URA.RU.

Причины смерти

За роль Бэтмэна Килмер был номинирован на премию «Самый желанный мужчина»
За роль Бэтмэна Килмер был номинирован на премию «Самый желанный мужчина»
Фото:

Причиной смерти стала тяжелая пневмония, сообщила его дочь Мерседес Килмер. По ее словам, в последние годы здоровье Вэла Килмера было серьезно подорвано последствиями онкологического заболевания. В 2014 году у актера диагностировали рак горла. Он прошел длительное лечение, включавшее химиотерапию и хирургическое вмешательство, и официально выздоровел.

Однако болезнь оставила после себя осложнения — в частности, проблемы с голосом и дыхательной системой. По мнению врачей, именно это могло способствовать развитию пневмонии.

Детство и юность

Вэл Эдвард Килмер родился в последний день декабря 1959 года, в семье Глэдис и Юджина Килмеров, которые жили в пригороде Лос-Анджелеса, Чатсворте. Его родословная была разнообразной — шотландцы, ирландцы, немцы и шведы составляли его корни. Вэл был вторым ребенком в семье, его старший брат назывался Марк, а младший — Уэсли. В детстве его мать заботилась о доме и воспитании детей, тогда как отец занимался продажей недвижимости и поставками для аэрокосмической промышленности.

Килмер сыграл главную роль в фильме «Лучший стрелок»
Килмер сыграл главную роль в фильме «Лучший стрелок»
Фото:

Когда Вэлу было девять, его родители развелись. После развода братья проводили время то с матерью в Санта-Фе, то с отцом на ранчо. Это ранчо ранее принадлежало Рою Роджерсу, известному актеру вестернов, что особенно впечатляло молодых любителей кино. Братья увлекались кинематографом и даже пытались снимать собственные фильмы. Марк часто придумывал пародии, а Вэл и Уэсли устроили настоящую съемочную площадку, где Вэл охотно исполнял различные роли, созданные его младшим братом, который обладал ярко выраженными творческими способностями.

В двенадцать лет Вэл начал сниматься в рекламе, а в семнадцать лет поступил в Джульярдскую школу драматического искусства. Находясь на пороге взрослой жизни, он пережил страшную трагедию — потерю младшего брата Уэсли, который утонул в возрасте пятнадцати лет.

Это событие глубоко потрясло семью, особенно Вэла. Он часто говорил, что смерть брата заставила его по-новому взглянуть на жизнь и научила ценить каждый момент.

После переезда обратно в Нью-Йорк для учебы в Джульярде, Вэл окружил себя рисунками Уэсли и погрузился в учебу с новой силой. Вместе с однокурсниками он работал над пьесой «Как все начиналось», которая касалась темы личной свободы и противостояния системе. Эти опыты не только укрепили его как актера, но и помогли найти утешение в искусстве и самовыражении через творчество.

Актерская карьера

Вашингтон и Килмер в фильме «Дежавю»
Вашингтон и Килмер в фильме «Дежавю»
Фото:

Актерская карьера Вэла Килмера началась сразу после окончания Джульярдской школы в 1981 году, когда он присоединился к актерскому коллективу одного из театров Нью-Йорка. Ему была обещана главная роль в спектакле «Slab Boys», но изначально ее занял Кевин Бейкон, а затем роль перешла к Шону Пенну, и Килмер оказался в исполнении второстепенных персонажей. Однако он также успел проявить себя в таких значимых ролях, как Ричард III, Макбет и Гамлет на бродвейских сценах.

Стремление к кинематографу привело его к дебютной кинороли в пародийном шпионском рок-мюзикле «Совершенно секретно» (1984), где он сыграл певца Ника Риверса. Несмотря на то, что Килмер не полностью разобрался в сюжете фильма и потратил четыре месяца, учась играть на гитаре, ему предстояло лишь имитировать игру и пение по решению режиссеров.

Килмер отказался от главной роли в фильме «Грязные танцы», выбрав не быть «стереотипным красавчиком-сердцеедом». Это решение принесло успех Патрику Суэйзи, а сам Килмер сыграл в комедии «Настоящий гений» (1985) и получил роль антагониста Айсмана в боевике «Лучший стрелок» с Томом Крузом.

Одной из запоминающихся ролей стал Мэдмэртиген в фильме «Уиллоу» (1988), который был номинирован на несколько наград и получил «Сатурн» за лучшие костюмы. Значительным достижением также стала роль Джима Моррисона в биографической драме «Дорз» Оливера Стоуна, где Килмер сам исполнил более десятка песен.

После работы над «Дорз», Килмер получил предложение сыграть Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера. Актер согласился, увидев в этом знак судьбы после недавнего посещения пещеры с летучими мышами.

Килмер также известен своим участием в триллере «Схватка», где он работал с Аль Пачино и Робертом Де Ниро. Его актерский путь продолжился в различных проектах, включая «Святой», «Остров доктора Моро», «Призрак и тьма» и многие другие.

Вдохновленный ролью Марка Твена в фильме «Том Сойер и Гекльберри Финн» (2014), Вэл Килмер активно погрузился в творчество, начав работу над сценарием и создав пьесу «Гражданин Твен». Он принялся за гастроли с моноспектаклем по всей стране, стремясь собрать средства на реализацию кинопроекта о жизни знаменитого писателя. В попытке осуществить свою мечту, Килмер даже продал значительный участок земли в Нью-Мексико, где планировал создать артистическую коммуну. Однако, несмотря на все усилия, проект так и не был реализован.

Борьба с раком и потеря голоса

«Охотники за разумом» (2004) Ренни Харлина, в главной роли Вэл Килмер
«Охотники за разумом» (2004) Ренни Харлина, в главной роли Вэл Килмер
Фото:

В период подготовки к одному из выступлений в Нешвилле, Килмер столкнулся с неожиданной проблемой — потерей голоса. Изначально он надеялся на скорое восстановление, однако затем выяснилось, что придется отложить все планы на неопределенное время.

Вэлу поставили диагноз «рак горла» в 2015 году, но актер отрицал, что опухоль была раковой. После того как его срочно доставили в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в Санта-Монике, штат Калифорния, из-за кровотечения из горла он обратился в социальные сети, чтобы рассказать о своем здоровье, отрицая, что у него опухоль.

На протяжении следующих лет Килмер вел тяжелую борьбу с болезнью, оставаясь при этом вдали от публичного внимания. Единственной его поддержкой были дочь и сын, которые не покидали его в эти трудные времена.

В 2017 году Килмер решил открыться миру и рассказать о своем состоянии. «Я был слишком серьезен. Я расстраивался, когда такие вещи, как Оскар и признание, не случались со мной», — сказал он.

Изменившийся внешний вид актера, который заметно постарел и изменился из-за болезни, вызвал удивление у поклонников. Однако сам он оставался спокойным и смиренным, поделившись, что его жизненные приоритеты и взгляды кардинально изменились, и он стал более религиозным человеком.

Личная жизнь

Вэл Килмер был замечен в романтических отношениях с многими известными женщинами. В 1984 году у него была короткая связь с актрисой и певицей Шер. Позже, во время съемок в Лондоне, Килмер посетил театральную постановку Дэнни Бойла «Гений», где его внимание привлекла актриса Джоэнн Уэлли. Он смотрел этот спектакль много раз, но не решался подойти к ней. Их пути снова пересеклись на съемочной площадке фильма «Уиллоу», после которого Вэл не упустил возможности наладить отношения. Скоро после премьеры фильма они поженились, а в 1991 году у пары родилась дочь Мерседес, а через четыре года — сын Джон Уоллес, известный как «Джек».

Мэг Райан и Вэл Килмер в фильме The Doors (1991)
Мэг Райан и Вэл Килмер в фильме The Doors (1991)
Фото:

Однако в 1996 году Уэлли подала на развод, утверждая, что Килмер слишком погрузился в образ Джима Моррисона, который он играл на тот момент. Развод был сложным. Актер прошел через несколько судебных разбирательств, чтобы обеспечить совместную опеку над детьми.

После развода Килмер имел отношения с моделью Синди Кроуфорд и был связан с такими знаменитостями, как Анджелина Джоли, Дрю Бэрримор и Мишель Пфайффер. В своих мемуарах 2020 года под названием «I'm Your Huckleberry», Килмер признался, что его самые тяжелые переживания были связаны с актрисой Дэрил Ханной, с которой он расстался перед знакомством с Анджелиной Джоли.

Килмер встретил Анджелину Джоли в 2003 году на съемках фильма «Александр», и их роман продолжался до следующего года. Отношения могли бы выйти на новый уровень, если бы не появление Брэда Питта в жизни Джоли.

Несмотря на это, Килмер описал Анджелину как «настоящего ангела», который помог ему пережить трудные времена после расставания с Ханной. «Она — ангел, спасший меня из ледяного ада одиночества...» — отмечал актер в своих мемуарах.

Последние годы жизни

В 2021 году вышел документальный фильм о Вэле Килмере
В 2021 году вышел документальный фильм о Вэле Килмере
Фото:

В последние годы своей жизни, несмотря на последствия болезни, Вэл Килмер продолжал работать в киноиндустрии. Из-за проблем с голосом, вызванных его предыдущим заболеванием, его голос в фильмах дублировал его сын. Одним из наиболее заметных проектов стал фильм «Топ Ган: Мэверик», где Килмер повторил свою культовую роль адмирала Тома Казански, известного как Айсмен. Том Круз, участвовавший в съемках вместе с Килмером, отметил, что возвращение Вэла на экран было чрезвычайно эмоциональным моментом.

 «Было очень трогательно видеть, как он вернулся к своей роли. Вэл — выдающийся актер, и его игра всегда впечатляла. Это был мощный и волнующий момент», — поделился Круз.

Килмер также сохранял амбиции реализовать свой давний проект — фильм «Марк Твен и Мэри Бэккер Эдди», где он планировал выступить в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Однако, несмотря на все старания, начать работу над этим проектом ему не удалось. Первого апреля 2025 года мир узнал о скоропостижной смерти Вэла Килмера от пневмонии.

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Во вторник в Лос-Анджелесе на 66-м году жизни скончался известный американский актер Вэл Килмер, прославившийся ролями Джима Моррисона в фильме «Дорз» и Бэтмена в картине «Бэтмен навсегда». За свой жизненный путь он сумел побороть рак гортани, однако сгубила его пневмония. О том, чем запомнился Вэл Килмер — в материале URA.RU. Причины смерти Причиной смерти стала тяжелая пневмония, сообщила его дочь Мерседес Килмер. По ее словам, в последние годы здоровье Вэла Килмера было серьезно подорвано последствиями онкологического заболевания. В 2014 году у актера диагностировали рак горла. Он прошел длительное лечение, включавшее химиотерапию и хирургическое вмешательство, и официально выздоровел. Однако болезнь оставила после себя осложнения — в частности, проблемы с голосом и дыхательной системой. По мнению врачей, именно это могло способствовать развитию пневмонии. Детство и юность Вэл Эдвард Килмер родился в последний день декабря 1959 года, в семье Глэдис и Юджина Килмеров, которые жили в пригороде Лос-Анджелеса, Чатсворте. Его родословная была разнообразной — шотландцы, ирландцы, немцы и шведы составляли его корни. Вэл был вторым ребенком в семье, его старший брат назывался Марк, а младший — Уэсли. В детстве его мать заботилась о доме и воспитании детей, тогда как отец занимался продажей недвижимости и поставками для аэрокосмической промышленности. Когда Вэлу было девять, его родители развелись. После развода братья проводили время то с матерью в Санта-Фе, то с отцом на ранчо. Это ранчо ранее принадлежало Рою Роджерсу, известному актеру вестернов, что особенно впечатляло молодых любителей кино. Братья увлекались кинематографом и даже пытались снимать собственные фильмы. Марк часто придумывал пародии, а Вэл и Уэсли устроили настоящую съемочную площадку, где Вэл охотно исполнял различные роли, созданные его младшим братом, который обладал ярко выраженными творческими способностями. Это событие глубоко потрясло семью, особенно Вэла. Он часто говорил, что смерть брата заставила его по-новому взглянуть на жизнь и научила ценить каждый момент. После переезда обратно в Нью-Йорк для учебы в Джульярде, Вэл окружил себя рисунками Уэсли и погрузился в учебу с новой силой. Вместе с однокурсниками он работал над пьесой «Как все начиналось», которая касалась темы личной свободы и противостояния системе. Эти опыты не только укрепили его как актера, но и помогли найти утешение в искусстве и самовыражении через творчество. Актерская карьера Актерская карьера Вэла Килмера началась сразу после окончания Джульярдской школы в 1981 году, когда он присоединился к актерскому коллективу одного из театров Нью-Йорка. Ему была обещана главная роль в спектакле «Slab Boys», но изначально ее занял Кевин Бейкон, а затем роль перешла к Шону Пенну, и Килмер оказался в исполнении второстепенных персонажей. Однако он также успел проявить себя в таких значимых ролях, как Ричард III, Макбет и Гамлет на бродвейских сценах. Стремление к кинематографу привело его к дебютной кинороли в пародийном шпионском рок-мюзикле «Совершенно секретно» (1984), где он сыграл певца Ника Риверса. Несмотря на то, что Килмер не полностью разобрался в сюжете фильма и потратил четыре месяца, учась играть на гитаре, ему предстояло лишь имитировать игру и пение по решению режиссеров. Одной из запоминающихся ролей стал Мэдмэртиген в фильме «Уиллоу» (1988), который был номинирован на несколько наград и получил «Сатурн» за лучшие костюмы. Значительным достижением также стала роль Джима Моррисона в биографической драме «Дорз» Оливера Стоуна, где Килмер сам исполнил более десятка песен. Килмер также известен своим участием в триллере «Схватка», где он работал с Аль Пачино и Робертом Де Ниро. Его актерский путь продолжился в различных проектах, включая «Святой», «Остров доктора Моро», «Призрак и тьма» и многие другие. Вдохновленный ролью Марка Твена в фильме «Том Сойер и Гекльберри Финн» (2014), Вэл Килмер активно погрузился в творчество, начав работу над сценарием и создав пьесу «Гражданин Твен». Он принялся за гастроли с моноспектаклем по всей стране, стремясь собрать средства на реализацию кинопроекта о жизни знаменитого писателя. В попытке осуществить свою мечту, Килмер даже продал значительный участок земли в Нью-Мексико, где планировал создать артистическую коммуну. Однако, несмотря на все усилия, проект так и не был реализован. Борьба с раком и потеря голоса В период подготовки к одному из выступлений в Нешвилле, Килмер столкнулся с неожиданной проблемой — потерей голоса. Изначально он надеялся на скорое восстановление, однако затем выяснилось, что придется отложить все планы на неопределенное время. Вэлу поставили диагноз «рак горла» в 2015 году, но актер отрицал, что опухоль была раковой. После того как его срочно доставили в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в Санта-Монике, штат Калифорния, из-за кровотечения из горла он обратился в социальные сети, чтобы рассказать о своем здоровье, отрицая, что у него опухоль. На протяжении следующих лет Килмер вел тяжелую борьбу с болезнью, оставаясь при этом вдали от публичного внимания. Единственной его поддержкой были дочь и сын, которые не покидали его в эти трудные времена. Изменившийся внешний вид актера, который заметно постарел и изменился из-за болезни, вызвал удивление у поклонников. Однако сам он оставался спокойным и смиренным, поделившись, что его жизненные приоритеты и взгляды кардинально изменились, и он стал более религиозным человеком. Личная жизнь Вэл Килмер был замечен в романтических отношениях с многими известными женщинами. В 1984 году у него была короткая связь с актрисой и певицей Шер. Позже, во время съемок в Лондоне, Килмер посетил театральную постановку Дэнни Бойла «Гений», где его внимание привлекла актриса Джоэнн Уэлли. Он смотрел этот спектакль много раз, но не решался подойти к ней. Их пути снова пересеклись на съемочной площадке фильма «Уиллоу», после которого Вэл не упустил возможности наладить отношения. Скоро после премьеры фильма они поженились, а в 1991 году у пары родилась дочь Мерседес, а через четыре года — сын Джон Уоллес, известный как «Джек». Однако в 1996 году Уэлли подала на развод, утверждая, что Килмер слишком погрузился в образ Джима Моррисона, который он играл на тот момент. Развод был сложным. Актер прошел через несколько судебных разбирательств, чтобы обеспечить совместную опеку над детьми. После развода Килмер имел отношения с моделью Синди Кроуфорд и был связан с такими знаменитостями, как Анджелина Джоли, Дрю Бэрримор и Мишель Пфайффер. В своих мемуарах 2020 года под названием «I'm Your Huckleberry», Килмер признался, что его самые тяжелые переживания были связаны с актрисой Дэрил Ханной, с которой он расстался перед знакомством с Анджелиной Джоли. Несмотря на это, Килмер описал Анджелину как «настоящего ангела», который помог ему пережить трудные времена после расставания с Ханной. «Она — ангел, спасший меня из ледяного ада одиночества...» — отмечал актер в своих мемуарах. Последние годы жизни В последние годы своей жизни, несмотря на последствия болезни, Вэл Килмер продолжал работать в киноиндустрии. Из-за проблем с голосом, вызванных его предыдущим заболеванием, его голос в фильмах дублировал его сын. Одним из наиболее заметных проектов стал фильм «Топ Ган: Мэверик», где Килмер повторил свою культовую роль адмирала Тома Казански, известного как Айсмен. Том Круз, участвовавший в съемках вместе с Килмером, отметил, что возвращение Вэла на экран было чрезвычайно эмоциональным моментом. Килмер также сохранял амбиции реализовать свой давний проект — фильм «Марк Твен и Мэри Бэккер Эдди», где он планировал выступить в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Однако, несмотря на все старания, начать работу над этим проектом ему не удалось. Первого апреля 2025 года мир узнал о скоропостижной смерти Вэла Килмера от пневмонии.
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