Песков раскрыл, зачем в РФ появилась новая структура по работе с мигрантами

Песков: новая структура работы с мигрантами позволяет решать вопросы эффективнее
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая структура позволит быстрее решать вопросы в сфере миграции, заявил Песков
Новая структура позволит быстрее решать вопросы в сфере миграции, заявил Песков Фото:

Создание президентом РФ Владимиром Путины новой структуры по работе с мигрантами позволит более эффективно управлять миграционными процессами, повысить координацию и динамику работы. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это позволяет гораздо более эффективно решать вопросы, связанные с миграционными процессами, увеличить динамику этой работы и улучшить координацию работы ведомств. Улучшить реализацию миграционных вопросов», — заявил Песков. Он добавил, что  Первым заместителем главы МВД РФ — главой службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен Андрей Кикоть.

Владимир Путин 2 апреля подписал указ о создании новой структуры в системе МВД, которая будет отвечать за управление миграцией. На базе Главного управления по вопросам миграции сформируется Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Этот шаг направлен на оптимизацию миграционных процессов и легализацию иностранцев, а также на усиление контроля в этой сфере.

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Создание президентом РФ Владимиром Путины новой структуры по работе с мигрантами позволит более эффективно управлять миграционными процессами, повысить координацию и динамику работы. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это позволяет гораздо более эффективно решать вопросы, связанные с миграционными процессами, увеличить динамику этой работы и улучшить координацию работы ведомств. Улучшить реализацию миграционных вопросов», — заявил Песков. Он добавил, что  Первым заместителем главы МВД РФ — главой службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен Андрей Кикоть. Владимир Путин 2 апреля подписал указ о создании новой структуры в системе МВД, которая будет отвечать за управление миграцией. На базе Главного управления по вопросам миграции сформируется Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Этот шаг направлен на оптимизацию миграционных процессов и легализацию иностранцев, а также на усиление контроля в этой сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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