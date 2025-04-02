Песков раскрыл, зачем в РФ появилась новая структура по работе с мигрантами

Создание президентом РФ Владимиром Путины новой структуры по работе с мигрантами позволит более эффективно управлять миграционными процессами, повысить координацию и динамику работы. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это позволяет гораздо более эффективно решать вопросы, связанные с миграционными процессами, увеличить динамику этой работы и улучшить координацию работы ведомств. Улучшить реализацию миграционных вопросов», — заявил Песков. Он добавил, что Первым заместителем главы МВД РФ — главой службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен Андрей Кикоть.
Владимир Путин 2 апреля подписал указ о создании новой структуры в системе МВД, которая будет отвечать за управление миграцией. На базе Главного управления по вопросам миграции сформируется Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Этот шаг направлен на оптимизацию миграционных процессов и легализацию иностранцев, а также на усиление контроля в этой сфере.
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