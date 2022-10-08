В Крыму запустят горячую линию из-за происшествия на Крымском мосту

09 октября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

В Крыму запустят горячую линию по вопросам цен на продукты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Крымское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России открывает горячую линию для обращений граждан по вопросам роста цен на социально значимые продукты в магазинах. Такое решение было принято из-за инцидента на Крымском мосту. «В целях оперативного реагирования антимонопольного органа по фактам повышения цен на продукты питания Крымское УФАС России открывает горячую линию для обращений по вопросам роста цен на социально значимые продукты в магазинах торговли», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Вместе с тем, там указывают на недопустимость необоснованного завышения цен на продовольствие и топливо в Крыму. Ранее сообщалось, что полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыва грузовика 8 октября. Однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что железнодорожная часть моста была спасена от более сильных повреждений силами сотрудников оперативных служб.

Крымское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России открывает горячую линию для обращений граждан по вопросам роста цен на социально значимые продукты в магазинах. Такое решение было принято из-за инцидента на Крымском мосту. «В целях оперативного реагирования антимонопольного органа по фактам повышения цен на продукты питания Крымское УФАС России открывает горячую линию для обращений по вопросам роста цен на социально значимые продукты в магазинах торговли», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Вместе с тем, там указывают на недопустимость необоснованного завышения цен на продовольствие и топливо в Крыму. Ранее сообщалось, что полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыва грузовика 8 октября. Однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что железнодорожная часть моста была спасена от более сильных повреждений силами сотрудников оперативных служб.