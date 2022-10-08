08 октября 2022
07 октября 2022

В ЯНАО откроются курсы военной подготовки

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня защиты детей в Историческом сквере. Екатеринбург, милитаризация, просвещение, военная подготовка
В Пуровском районе и Ноябрьске организуют курсы НВП Фото:

В Пуровском районе ЯНАО организуются курсы начальной военной подготовки (НВП) для работающей молодежи. Об этом сообщает администрация Пуровского района в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«В Пуровском районе организуют курсы начальной военной подготовки для работающей молодежи. С такой инициативой вышли поисковики на открытой конференции командиров поисковых отрядов района «Связь поколений», — сообщает пресс-служба администрации района.

В программе курсов занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке, топография, ориентирование, курсы выживания. Курсы будут организованы при создаваемом центре патриотического воспитания.

Подобный запрос есть и у жителей Ноябрьска. Ноябрянин Сергей Ковбель сообщил в соцсети «ВКонтакте», что ведет работу по организации занятий по оказанию медицинской помощи и тактической подготовке для всех желающих в вечернее время.

Ранее URA.RU сообщило, что полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поддержал идею ввести уроки НВП в школе. Такие уроки должны проводить опытные офицеры.

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В Пуровском районе ЯНАО организуются курсы начальной военной подготовки (НВП) для работающей молодежи. Об этом сообщает администрация Пуровского района в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «В Пуровском районе организуют курсы начальной военной подготовки для работающей молодежи. С такой инициативой вышли поисковики на открытой конференции командиров поисковых отрядов района «Связь поколений», — сообщает пресс-служба администрации района. В программе курсов занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке, топография, ориентирование, курсы выживания. Курсы будут организованы при создаваемом центре патриотического воспитания. Подобный запрос есть и у жителей Ноябрьска. Ноябрянин Сергей Ковбель сообщил в соцсети «ВКонтакте», что ведет работу по организации занятий по оказанию медицинской помощи и тактической подготовке для всех желающих в вечернее время. Ранее URA.RU сообщило, что полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поддержал идею ввести уроки НВП в школе. Такие уроки должны проводить опытные офицеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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