В ЯНАО откроются курсы военной подготовки

В Пуровском районе и Ноябрьске организуют курсы НВП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО организуются курсы начальной военной подготовки (НВП) для работающей молодежи. Об этом сообщает администрация Пуровского района в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«В Пуровском районе организуют курсы начальной военной подготовки для работающей молодежи. С такой инициативой вышли поисковики на открытой конференции командиров поисковых отрядов района «Связь поколений», — сообщает пресс-служба администрации района.

В программе курсов занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке, топография, ориентирование, курсы выживания. Курсы будут организованы при создаваемом центре патриотического воспитания.

Подобный запрос есть и у жителей Ноябрьска. Ноябрянин Сергей Ковбель сообщил в соцсети «ВКонтакте», что ведет работу по организации занятий по оказанию медицинской помощи и тактической подготовке для всех желающих в вечернее время.

Ранее URA.RU сообщило, что полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поддержал идею ввести уроки НВП в школе. Такие уроки должны проводить опытные офицеры.