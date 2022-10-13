13 октября 2022
12 октября 2022

Сварщикам из Тюмени гарантируют бронь от мобилизации за вахту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, сварка, сварщик, рабочий, цех, проивзодство, уральский завод многогранных опор
Сварщикам из Тюмени за вахту предоставят бронь от мобилизации Фото:

Тюменским сварщикам, готовым отправиться на вахту, обещают бронь от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.

«Вакансия: сварщик. Зарплата — 80 тысяч рублей. Обязанности: полуавтоматическая сварка металлических конструкций. Вахта 60/30. Даем бронь от мобилизации», — указано на сайте hh.ru. Где именно придется работать новому сотруднику, не указано.

Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы от одного года. Помимо отсрочки, гарантируется почасовая оплата труда. Также сотруднику предоставят проживание в общежитии.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что тюменцам за работу в Челябинске обещают бронь от мобилизации.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменским сварщикам, готовым отправиться на вахту, обещают бронь от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия: сварщик. Зарплата — 80 тысяч рублей. Обязанности: полуавтоматическая сварка металлических конструкций. Вахта 60/30. Даем бронь от мобилизации», — указано на сайте hh.ru. Где именно придется работать новому сотруднику, не указано. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы от одного года. Помимо отсрочки, гарантируется почасовая оплата труда. Также сотруднику предоставят проживание в общежитии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что тюменцам за работу в Челябинске обещают бронь от мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...