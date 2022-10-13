Сварщикам из Тюмени гарантируют бронь от мобилизации за вахту

14 октября 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Сварщикам из Тюмени за вахту предоставят бронь от мобилизации Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменским сварщикам, готовым отправиться на вахту, обещают бронь от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия: сварщик. Зарплата — 80 тысяч рублей. Обязанности: полуавтоматическая сварка металлических конструкций. Вахта 60/30. Даем бронь от мобилизации», — указано на сайте hh.ru. Где именно придется работать новому сотруднику, не указано. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы от одного года. Помимо отсрочки, гарантируется почасовая оплата труда. Также сотруднику предоставят проживание в общежитии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что тюменцам за работу в Челябинске обещают бронь от мобилизации.

Тюменским сварщикам, готовым отправиться на вахту, обещают бронь от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия: сварщик. Зарплата — 80 тысяч рублей. Обязанности: полуавтоматическая сварка металлических конструкций. Вахта 60/30. Даем бронь от мобилизации», — указано на сайте hh.ru. Где именно придется работать новому сотруднику, не указано. Работодатель рассмотрит кандидата с опытом работы от одного года. Помимо отсрочки, гарантируется почасовая оплата труда. Также сотруднику предоставят проживание в общежитии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что тюменцам за работу в Челябинске обещают бронь от мобилизации.