В Челябинске тюменцам предлагают бронь от мобилизации

13 октября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Сотрудникам производства пообещали предоставить бронь от мобилизации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителей Тюмени приглашают поехать на вахту в Челябинск, обещая им бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. «Требуется термист в Челябинск. Работа на машиностроительном производстве, предоставляет бронь от призыва частичной мобилизации. Вахтовый метод, зарплата от 70 тысяч рублей», — говорится в вакансии на сайте HeadHunter. Иногородним предлагают жилье, компенсацию проезда и бесплатную спецодежду. Трудоустройство будет официальным, а оплата — почасовой. Как рассказали в фирме «Вариант», разместившей вакансию, сотрудники нужны в ПАО «Уралавтоприцеп». Бронь предоставляет именно предприятие. Условие действует на время частичной мобилизации. Если будет объявлена всеобщая мобилизация, гарантировать бронь в компании не могут. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе. При этом части из них положена бронь, в том числе тем, кто трудится на стратегически важных производствах. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предложили позиции токарей, которые позволят получить отсрочку.

Жителей Тюмени приглашают поехать на вахту в Челябинск, обещая им бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. «Требуется термист в Челябинск. Работа на машиностроительном производстве, предоставляет бронь от призыва частичной мобилизации. Вахтовый метод, зарплата от 70 тысяч рублей», — говорится в вакансии на сайте HeadHunter. Иногородним предлагают жилье, компенсацию проезда и бесплатную спецодежду. Трудоустройство будет официальным, а оплата — почасовой. Как рассказали в фирме «Вариант», разместившей вакансию, сотрудники нужны в ПАО «Уралавтоприцеп». Бронь предоставляет именно предприятие. Условие действует на время частичной мобилизации. Если будет объявлена всеобщая мобилизация, гарантировать бронь в компании не могут. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе. При этом части из них положена бронь, в том числе тем, кто трудится на стратегически важных производствах. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предложили позиции токарей, которые позволят получить отсрочку.