13 октября 2022
12 октября 2022

Иностранец получил срок за незаконный въезд в Тюменскую область через Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима Фото:

Гражданин Таджикистана получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима за незаконное проникновение в РФ через границу Тюменской области и Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее 47-летний мужчина уже был выдворен из России за нарушение режима пребывания, ему было запрещено въезжать в РФ в течение пяти лет.

«В нарушение судебного запрета гражданин Таджикистана, предварительно изменив установочные данные в паспорте, в декабре 2016 года и трижды в 2017 году, направляясь из республики Казахстан, незаконно пересек государственную границу РФ», — рассказали в ведомстве. При этом мужчина был депортирован из России в 2016 году.

Помимо тюремного строка иностранец был оштрафован на 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Гражданин Таджикистана получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима за незаконное проникновение в РФ через границу Тюменской области и Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее 47-летний мужчина уже был выдворен из России за нарушение режима пребывания, ему было запрещено въезжать в РФ в течение пяти лет. «В нарушение судебного запрета гражданин Таджикистана, предварительно изменив установочные данные в паспорте, в декабре 2016 года и трижды в 2017 году, направляясь из республики Казахстан, незаконно пересек государственную границу РФ», — рассказали в ведомстве. При этом мужчина был депортирован из России в 2016 году. Помимо тюремного строка иностранец был оштрафован на 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...