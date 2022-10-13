Иностранец получил срок за незаконный въезд в Тюменскую область через Казахстан

14 октября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Мужчина получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гражданин Таджикистана получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима за незаконное проникновение в РФ через границу Тюменской области и Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее 47-летний мужчина уже был выдворен из России за нарушение режима пребывания, ему было запрещено въезжать в РФ в течение пяти лет. «В нарушение судебного запрета гражданин Таджикистана, предварительно изменив установочные данные в паспорте, в декабре 2016 года и трижды в 2017 году, направляясь из республики Казахстан, незаконно пересек государственную границу РФ», — рассказали в ведомстве. При этом мужчина был депортирован из России в 2016 году. Помимо тюремного строка иностранец был оштрафован на 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Гражданин Таджикистана получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима за незаконное проникновение в РФ через границу Тюменской области и Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее 47-летний мужчина уже был выдворен из России за нарушение режима пребывания, ему было запрещено въезжать в РФ в течение пяти лет. «В нарушение судебного запрета гражданин Таджикистана, предварительно изменив установочные данные в паспорте, в декабре 2016 года и трижды в 2017 году, направляясь из республики Казахстан, незаконно пересек государственную границу РФ», — рассказали в ведомстве. При этом мужчина был депортирован из России в 2016 году. Помимо тюремного строка иностранец был оштрафован на 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.