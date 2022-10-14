В Кургане за три года уволили несколько тысяч чиновников

В Курганской области за последние 3,5 года упразднено более 6,5 тысячи штатных сотрудников в государственном и муниципальном управлении, в бюджетном секторе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«А качество и эффективность управления выросли на порядок. Полагаю, этот опыт можно распространять дальше, сокращая чиновничье-управленческий и контрольно-надзорный „обвес“ на всех уровнях, наращивая количество рабочих рук в реальной экономике», — высказался Шумков.
Ранее URA.RU писало, что бывшие курганские чиновники не могут найти работу из-за реформы. Информацию о сложностях в трудоустройстве предоставило главное управление по труду и занятости населения Курганской области.
До этого агентство сообщало, что в процессе муниципальной реформы ликвидируют сельские советы в Кетовском округе. Там, помимо чиновников, под сокращения попали сотрудники пожарных постов.
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