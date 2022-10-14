14 октября 2022

В Кургане за три года уволили несколько тысяч чиновников

Штатных сотрудников госорганов в Кургане стало на 6,5 тысяч меньше, чем 3 года назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, мэрия кургана, администрация города, администрация города кургана
Часть уволенных сотрудников госслужбы испытывает проблемы с трудоустройством Фото:

В Курганской области за последние 3,5 года упразднено более 6,5 тысячи штатных сотрудников в государственном и муниципальном управлении, в бюджетном секторе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«А качество и эффективность управления выросли на порядок. Полагаю, этот опыт можно распространять дальше, сокращая чиновничье-управленческий и контрольно-надзорный „обвес“ на всех уровнях, наращивая количество рабочих рук в реальной экономике», — высказался Шумков.

Ранее URA.RU писало, что бывшие курганские чиновники не могут найти работу из-за реформы. Информацию о сложностях в трудоустройстве предоставило главное управление по труду и занятости населения Курганской области.

До этого агентство сообщало, что в процессе муниципальной реформы ликвидируют сельские советы в Кетовском округе. Там, помимо чиновников, под сокращения попали сотрудники пожарных постов.

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В Курганской области за последние 3,5 года упразднено более 6,5 тысячи штатных сотрудников в государственном и муниципальном управлении, в бюджетном секторе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «А качество и эффективность управления выросли на порядок. Полагаю, этот опыт можно распространять дальше, сокращая чиновничье-управленческий и контрольно-надзорный „обвес“ на всех уровнях, наращивая количество рабочих рук в реальной экономике», — высказался Шумков. Ранее URA.RU писало, что бывшие курганские чиновники не могут найти работу из-за реформы. Информацию о сложностях в трудоустройстве предоставило главное управление по труду и занятости населения Курганской области. До этого агентство сообщало, что в процессе муниципальной реформы ликвидируют сельские советы в Кетовском округе. Там, помимо чиновников, под сокращения попали сотрудники пожарных постов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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