В Кургане за три года уволили несколько тысяч чиновников

Штатных сотрудников госорганов в Кургане стало на 6,5 тысяч меньше, чем 3 года назад

15 октября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Часть уволенных сотрудников госслужбы испытывает проблемы с трудоустройством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за последние 3,5 года упразднено более 6,5 тысячи штатных сотрудников в государственном и муниципальном управлении, в бюджетном секторе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «А качество и эффективность управления выросли на порядок. Полагаю, этот опыт можно распространять дальше, сокращая чиновничье-управленческий и контрольно-надзорный „обвес“ на всех уровнях, наращивая количество рабочих рук в реальной экономике», — высказался Шумков. Ранее URA.RU писало, что бывшие курганские чиновники не могут найти работу из-за реформы. Информацию о сложностях в трудоустройстве предоставило главное управление по труду и занятости населения Курганской области. До этого агентство сообщало, что в процессе муниципальной реформы ликвидируют сельские советы в Кетовском округе. Там, помимо чиновников, под сокращения попали сотрудники пожарных постов.

В Курганской области за последние 3,5 года упразднено более 6,5 тысячи штатных сотрудников в государственном и муниципальном управлении, в бюджетном секторе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «А качество и эффективность управления выросли на порядок. Полагаю, этот опыт можно распространять дальше, сокращая чиновничье-управленческий и контрольно-надзорный „обвес“ на всех уровнях, наращивая количество рабочих рук в реальной экономике», — высказался Шумков. Ранее URA.RU писало, что бывшие курганские чиновники не могут найти работу из-за реформы. Информацию о сложностях в трудоустройстве предоставило главное управление по труду и занятости населения Курганской области. До этого агентство сообщало, что в процессе муниципальной реформы ликвидируют сельские советы в Кетовском округе. Там, помимо чиновников, под сокращения попали сотрудники пожарных постов.