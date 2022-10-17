Жителям Кургана не хватает «зебр» на улицах

Курганцы пожаловались на отсутствие пешеходных переходов в микрорайоне

18 октября 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

Курганцам не хватает «зебр» в микрорайоне Глинки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пожаловались на отсутствие пешеходных переходов по улице Сибирская в микрорайоне Глинки. Соответствующий пост размещен в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Такой вопрос: когда же установят хоть один пешеходный переход по улице Сибирской? У остановки „Микрорайон Глинки“ нет ни одного „пешеходника“, как переходить дорогу детям? Утром не перейти дорогу, вечером вообще не перейти, а дети учатся в городе в школе», — написал пост анонимный пользователь. Другие пользователи соцсети поделились под сообщением своим опытом, посоветовав обращаться в ГАИ. «Я лично писала, но много лет назад, у нас скоростная дорога проходит, невозможно было переходить дорогу. Поставили, но далеко от дома пешеходный переход, рядом с магазином, хотя просила два рядом с домом», — прокомментировала Лариса Вологжанина. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на ремонт во дворе, выложив в соцсети фото некачественно сделанного тротуара. На запрос в городскую администрацию агентство получило ответ, что информацию «взяли в работу».

Жители Кургана пожаловались на отсутствие пешеходных переходов по улице Сибирская в микрорайоне Глинки. Соответствующий пост размещен в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Такой вопрос: когда же установят хоть один пешеходный переход по улице Сибирской? У остановки „Микрорайон Глинки“ нет ни одного „пешеходника“, как переходить дорогу детям? Утром не перейти дорогу, вечером вообще не перейти, а дети учатся в городе в школе», — написал пост анонимный пользователь. Другие пользователи соцсети поделились под сообщением своим опытом, посоветовав обращаться в ГАИ. «Я лично писала, но много лет назад, у нас скоростная дорога проходит, невозможно было переходить дорогу. Поставили, но далеко от дома пешеходный переход, рядом с магазином, хотя просила два рядом с домом», — прокомментировала Лариса Вологжанина. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на ремонт во дворе, выложив в соцсети фото некачественно сделанного тротуара. На запрос в городскую администрацию агентство получило ответ, что информацию «взяли в работу».