В Тюменской области погиб директор школы и бывший чиновник

Андрей Штефан ушел из жизни в 43 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор школы №7 Ишима (Тюменская область) Андрей Штефан погиб, попав в смертельное ДТП. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее мужчина занимал посты главы сельского поселения и был начальником отдела образования в Ишимском районе.

«17 октября в результате автомобильной аварии ушел из жизни директор школы № 7 Штефан Андрей Викторович. С 2005 года он возглавлял администрацию Гагаринского сельского поселения, в 2015 году стал начальником отдела образования администрации Ишимского муниципального района. С 30 августа 2021 года работал директором МАОУ СОШ № 7», — рассказали в группе школы в социальной сети.

Коллеги вспомнили достижения управленца, ушедшего из жизни в 43 года. Так, под руководством Андрея Штефана школа № 7 заняла второе место в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее», а в 2022 году стала победителем конкурса Фонда президентских грантов.

«Педагогический коллектив, ученики школы, их родители выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Викторовича. Светлая память о прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в посте в группе школы.