Тюменские дети рискуют остаться без антибиотиков иностранного производства

Из тюменских аптек исчезли антибиотики «Супракс» и «Амоксиклав» в детских дозировках

18 октября 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Врачи вынуждены выписывать аналоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из тюменских аптек исчезли антибиотики, в низких дозировках которые педиатры выписывают детям. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, врачи теперь сильно ограничены в назначении препаратов, так как аналоги не всегда показывают эффективность. «У дочки начался отит. Лор выписала уже знакомый нам препарат „Амоксиклав“. Но в аптеке нам сказали, что его больше нет и предложили аналог. Ни на второй, ни на третий день улучшение не наступало. Тогда мы сдали анализ крови, который показал, что антибиотик нам не помог, хотя с „Амоксиклавом“ всегда становилось легче на второй-третий день. На повторном приеме врач сказала, что сейчас проблемы с поставками антибиотиков: нет не только „Амоксиклава“, но и „Супракса“, которые чаще всего выписывают детям. Есть аналог „Панцеф“, но и он результат показывает только на пятый день лечения», — сообщает собеседник агентства на правах анонимности. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Из тюменских аптек исчезли антибиотики, в низких дозировках которые педиатры выписывают детям. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, врачи теперь сильно ограничены в назначении препаратов, так как аналоги не всегда показывают эффективность. «У дочки начался отит. Лор выписала уже знакомый нам препарат „Амоксиклав“. Но в аптеке нам сказали, что его больше нет и предложили аналог. Ни на второй, ни на третий день улучшение не наступало. Тогда мы сдали анализ крови, который показал, что антибиотик нам не помог, хотя с „Амоксиклавом“ всегда становилось легче на второй-третий день. На повторном приеме врач сказала, что сейчас проблемы с поставками антибиотиков: нет не только „Амоксиклава“, но и „Супракса“, которые чаще всего выписывают детям. Есть аналог „Панцеф“, но и он результат показывает только на пятый день лечения», — сообщает собеседник агентства на правах анонимности. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.