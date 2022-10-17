17 октября 2022

В Тюмени под колеса «Газели» попала школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, детская безопасность, ребенок на дороге, ребенок на остановке
Девочка перебегала дорогу в неположенном месте Фото:

В тюменском районе Лесобаза «Газель» сбила 9-летнюю школьницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ребенок переходил дорогу с нарушениями.

«В микрорайоне Лесобаза в Тюмени автомобилем „Газель“ сбита 9-летняя девочка. Обстоятельства выясняются, ребенка доставили в больницу для оказания помощи», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Происшествие случилось на улице Юбилейной, где на перекрестке установлен светофор, а с другой стороны — нерегулируемый пешеходный переход. Однако школьница решила перейти в неположенном месте. Со слов водителя — вышла из-за кустов, перелезла через ограждение и побежала через дорогу, не глядя вокруг.

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В тюменском районе Лесобаза «Газель» сбила 9-летнюю школьницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ребенок переходил дорогу с нарушениями. «В микрорайоне Лесобаза в Тюмени автомобилем „Газель“ сбита 9-летняя девочка. Обстоятельства выясняются, ребенка доставили в больницу для оказания помощи», — рассказали URA.RU в ведомстве. Происшествие случилось на улице Юбилейной, где на перекрестке установлен светофор, а с другой стороны — нерегулируемый пешеходный переход. Однако школьница решила перейти в неположенном месте. Со слов водителя — вышла из-за кустов, перелезла через ограждение и побежала через дорогу, не глядя вокруг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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