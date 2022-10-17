В Тюмени под колеса «Газели» попала школьница

В тюменском районе Лесобаза «Газель» сбила 9-летнюю школьницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ребенок переходил дорогу с нарушениями.
«В микрорайоне Лесобаза в Тюмени автомобилем „Газель“ сбита 9-летняя девочка. Обстоятельства выясняются, ребенка доставили в больницу для оказания помощи», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Происшествие случилось на улице Юбилейной, где на перекрестке установлен светофор, а с другой стороны — нерегулируемый пешеходный переход. Однако школьница решила перейти в неположенном месте. Со слов водителя — вышла из-за кустов, перелезла через ограждение и побежала через дорогу, не глядя вокруг.
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