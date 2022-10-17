В Тюмени под колеса «Газели» попала школьница

18 октября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В тюменском районе Лесобаза «Газель» сбила 9-летнюю школьницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ребенок переходил дорогу с нарушениями. «В микрорайоне Лесобаза в Тюмени автомобилем „Газель“ сбита 9-летняя девочка. Обстоятельства выясняются, ребенка доставили в больницу для оказания помощи», — рассказали URA.RU в ведомстве. Происшествие случилось на улице Юбилейной, где на перекрестке установлен светофор, а с другой стороны — нерегулируемый пешеходный переход. Однако школьница решила перейти в неположенном месте. Со слов водителя — вышла из-за кустов, перелезла через ограждение и побежала через дорогу, не глядя вокруг.

В тюменском районе Лесобаза «Газель» сбила 9-летнюю школьницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ребенок переходил дорогу с нарушениями. «В микрорайоне Лесобаза в Тюмени автомобилем „Газель“ сбита 9-летняя девочка. Обстоятельства выясняются, ребенка доставили в больницу для оказания помощи», — рассказали URA.RU в ведомстве. Происшествие случилось на улице Юбилейной, где на перекрестке установлен светофор, а с другой стороны — нерегулируемый пешеходный переход. Однако школьница решила перейти в неположенном месте. Со слов водителя — вышла из-за кустов, перелезла через ограждение и побежала через дорогу, не глядя вокруг.