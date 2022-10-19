Мужчина за рулем мотоцикла не выжил в ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В смертельном ДТП на дороге из Ялуторовска в Ярково (Тюменская область) погиб 37-летний мотоциклист. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Мужчина не имел водительского удостоверения и ранее был пойман пьяным за рулем.

«Ночью 19 октября на 23 километре автодороги Ялуторовск — Ярково мотоцикл „Урал“ выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Largus. 37-летний водитель мотоцикла погиб, 45-летний пассажир получил тяжелые травмы», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Там добавили, что и погибший, и пострадавший мужчины — жители села Петелино. У мотоциклиста не было водительского удостоверения, а в мае он задерживался сотрудниками ГИБДД за пьяное вождение.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени насмерть разбился водитель мотоцикла. Момент аварии попал на видео.