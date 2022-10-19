19 октября 2022

В Тюменской области в ДТП погиб мотоциклист без прав. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мужчина за рулем мотоцикла не выжил в ДТП Фото:

В смертельном ДТП на дороге из Ялуторовска в Ярково (Тюменская область) погиб 37-летний мотоциклист. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Мужчина не имел водительского удостоверения и ранее был пойман пьяным за рулем.

«Ночью 19 октября на 23 километре автодороги Ялуторовск — Ярково мотоцикл „Урал“ выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Largus. 37-летний водитель мотоцикла погиб, 45-летний пассажир получил тяжелые травмы», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Там добавили, что и погибший, и пострадавший мужчины — жители села Петелино. У мотоциклиста не было водительского удостоверения, а в мае он задерживался сотрудниками ГИБДД за пьяное вождение.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени насмерть разбился водитель мотоцикла. Момент аварии попал на видео.

Фото:

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В смертельном ДТП на дороге из Ялуторовска в Ярково (Тюменская область) погиб 37-летний мотоциклист. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Мужчина не имел водительского удостоверения и ранее был пойман пьяным за рулем. «Ночью 19 октября на 23 километре автодороги Ялуторовск — Ярково мотоцикл „Урал“ выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Largus. 37-летний водитель мотоцикла погиб, 45-летний пассажир получил тяжелые травмы», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там добавили, что и погибший, и пострадавший мужчины — жители села Петелино. У мотоциклиста не было водительского удостоверения, а в мае он задерживался сотрудниками ГИБДД за пьяное вождение. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени насмерть разбился водитель мотоцикла. Момент аварии попал на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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