Байкер погиб, врезавшись на скорости в легковушку
Момент аварии, в которой погиб водитель мотоцикла в Тюмени, попал на запись видеорегистратора очевидцев. Ролик в своем telegram-канале выложило УГИБДД по Тюменской области.
Судя по записи регистратора, столкновение произошло в 20:34 13 октября. Мотоцикл въехал в заднюю правую часть легковушки.
Как ранее писало URA.RU, 38-летний мужчина на Yamaha не справился с управлением. Он погиб. Известно, что мужчина зарегистрирован в Нефтеюганске (ХМАО), и минимум однажды садился за руль нетрезвым.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews