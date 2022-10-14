В Тюмени засняли момент смертельного ДТП с мотоциклистом из ХМАО. Видео 14 октября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 + Байкер погиб, врезавшись на скорости в легковушку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Момент аварии, в которой погиб водитель мотоцикла в Тюмени, попал на запись видеорегистратора очевидцев. Ролик в своем telegram-канале выложило УГИБДД по Тюменской области. Судя по записи регистратора, столкновение произошло в 20:34 13 октября. Мотоцикл въехал в заднюю правую часть легковушки. Как ранее писало URA.RU, 38-летний мужчина на Yamaha не справился с управлением. Он погиб. Известно, что мужчина зарегистрирован в Нефтеюганске (ХМАО), и минимум однажды садился за руль нетрезвым. Момент аварии, в которой погиб водитель мотоцикла в Тюмени, попал на запись видеорегистратора очевидцев. Ролик в своем telegram-канале выложило УГИБДД по Тюменской области. Судя по записи регистратора, столкновение произошло в 20:34 13 октября. Мотоцикл въехал в заднюю правую часть легковушки. Как ранее писало URA.RU, 38-летний мужчина на Yamaha не справился с управлением. Он погиб. Известно, что мужчина зарегистрирован в Нефтеюганске (ХМАО), и минимум однажды садился за руль нетрезвым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям