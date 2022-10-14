В Тюмени засняли момент смертельного ДТП с мотоциклистом из ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
Байкер погиб, врезавшись на скорости в легковушку Фото:

Момент аварии, в которой погиб водитель мотоцикла в Тюмени, попал на запись видеорегистратора очевидцев. Ролик в своем telegram-канале выложило УГИБДД по Тюменской области.

Судя по записи регистратора, столкновение произошло в 20:34 13 октября. Мотоцикл въехал в заднюю правую часть легковушки.

Как ранее писало URA.RU, 38-летний мужчина на Yamaha не справился с управлением. Он погиб. Известно, что мужчина зарегистрирован в Нефтеюганске (ХМАО), и минимум однажды садился за руль нетрезвым.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Момент аварии, в которой погиб водитель мотоцикла в Тюмени, попал на запись видеорегистратора очевидцев. Ролик в своем telegram-канале выложило УГИБДД по Тюменской области. Судя по записи регистратора, столкновение произошло в 20:34 13 октября. Мотоцикл въехал в заднюю правую часть легковушки. Как ранее писало URA.RU, 38-летний мужчина на Yamaha не справился с управлением. Он погиб. Известно, что мужчина зарегистрирован в Нефтеюганске (ХМАО), и минимум однажды садился за руль нетрезвым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...