19 октября 2022

На тюменском жд-вокзале открыли крытый переход над путями

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Новый переход заменит старый пешеходный мост (на фото) Фото:

На железнодорожном вокзале Тюмени 20 октября открылся крытый надземный переход над путями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В Тюмени ОАО „РЖД“ завершило строительство крытого надземного перехода. Он соединяет здание вокзала с 1, 2 и 3 платформами. Внутри сделано освещение, в холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что старый пешеходный мост через пути на вокзале будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую. Строительство нового перехода велось в 2018 года.

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На железнодорожном вокзале Тюмени 20 октября открылся крытый надземный переход над путями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «В Тюмени ОАО „РЖД“ завершило строительство крытого надземного перехода. Он соединяет здание вокзала с 1, 2 и 3 платформами. Внутри сделано освещение, в холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что старый пешеходный мост через пути на вокзале будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую. Строительство нового перехода велось в 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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