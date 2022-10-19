На тюменском жд-вокзале открыли крытый переход над путями

На железнодорожном вокзале Тюмени 20 октября открылся крытый надземный переход над путями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«В Тюмени ОАО „РЖД“ завершило строительство крытого надземного перехода. Он соединяет здание вокзала с 1, 2 и 3 платформами. Внутри сделано освещение, в холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол», — рассказали в инфоцентре.
Власти добавили, что старый пешеходный мост через пути на вокзале будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую. Строительство нового перехода велось в 2018 года.
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