На тюменском жд-вокзале открыли крытый переход над путями

Новый переход заменит старый пешеходный мост (на фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На железнодорожном вокзале Тюмени 20 октября открылся крытый надземный переход над путями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В Тюмени ОАО „РЖД“ завершило строительство крытого надземного перехода. Он соединяет здание вокзала с 1, 2 и 3 платформами. Внутри сделано освещение, в холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что старый пешеходный мост через пути на вокзале будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую. Строительство нового перехода велось в 2018 года.