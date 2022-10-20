Тюменец идет добровольцем на СВО, чтобы прикрыть молодых солдат

Мужчина ранее не проходил срочную службу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Доброволец из Тюмени хочет отправиться на СВО, чтобы прикрыть молодых солдат, которые уже проходят службу. Об этом на условиях анонимности мужчина сообщил корреспонденту URA.RU.

«Я иду добровольцем. Мне 45 лет, ранее военную службу не проходил. Парней молодых надо прикрыть, им надо дома детей растить. Я никому ничего не объясняю. Просто нужно. Меня до сих пор еще отговаривают. Но я для себя уже все твердо решил. Сейчас прохожу медкомиссию, у меня проблемы с ногой, но я все равно туда попаду», — сообщает тюменец.

Ранее агентство рассказывало историю жителя Тюменской области, который пошел добровольцем на СВО в 56 лет. Мужчина не стал дожидаться повестки и после того, как вернулся с вахты, сам отправился в военкомат.