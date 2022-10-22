Курганцы поддержали Шумкова в критике школьного предмета «технология»

23 октября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Курганцы попросили Шумкова вернуть в школы уроки труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы согласились с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, который раскритиковал школьный предмет «технология» и назвал его безликим. Свое мнение они высказали в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Отца у меня не было, жили с матерью вдвоем и все мужские дела по дому делал сам. Если бы не было такого предмета, как труды, мне пришлось бы тяжко», — рассказывает Анатолий Новиков. Наталья Куликова согласилась с тем, что без «труды» — необходимый предмет. «Отличный предмет. И для мальчиков, и для девочек. Починить, гвоздь забить. Приготовить еду, сшить, связать своими руками. Без претензий к нынешнему поколению, но когда мальчик смотрит на стамеску, как на ложку для обуви, а на лобзике пытается сыграть мелодию, а девочка не умеет зашить одежду — это смешит и удивляет», — отмечает женщина. Также курганцы начали вспоминать о своих школьных временах и уроках «труда». «Был такой урок. Шили, готовили, было классно. Мальчики что-то вырезали из дерева, а в конце уроков приходили к нам кушать, то, что мы наготовили», — вспоминает Галина Завьялова. А Яна Литвиненко попросила губернатора «вернуть наше время». «Труды были самыми классными уроками. Нас учили готовить, шить, мы бежали туда с радостью. А теперь из-за всякого бреда не хотят учиться. Уважаемый губернатор, верните наше время», — просит девушка. Ранее Вадим Шумков раскритиковал школьный предмет «технология» и назвал его безликим. Он отметил, что школа должна готовить полноценных граждан общества развития и созидания, а не потребителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы согласились с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, который раскритиковал школьный предмет «технология» и назвал его безликим. Свое мнение они высказали в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Отца у меня не было, жили с матерью вдвоем и все мужские дела по дому делал сам. Если бы не было такого предмета, как труды, мне пришлось бы тяжко», — рассказывает Анатолий Новиков. Наталья Куликова согласилась с тем, что без «труды» — необходимый предмет. «Отличный предмет. И для мальчиков, и для девочек. Починить, гвоздь забить. Приготовить еду, сшить, связать своими руками. Без претензий к нынешнему поколению, но когда мальчик смотрит на стамеску, как на ложку для обуви, а на лобзике пытается сыграть мелодию, а девочка не умеет зашить одежду — это смешит и удивляет», — отмечает женщина. Также курганцы начали вспоминать о своих школьных временах и уроках «труда». «Был такой урок. Шили, готовили, было классно. Мальчики что-то вырезали из дерева, а в конце уроков приходили к нам кушать, то, что мы наготовили», — вспоминает Галина Завьялова. А Яна Литвиненко попросила губернатора «вернуть наше время». «Труды были самыми классными уроками. Нас учили готовить, шить, мы бежали туда с радостью. А теперь из-за всякого бреда не хотят учиться. Уважаемый губернатор, верните наше время», — просит девушка. Ранее Вадим Шумков раскритиковал школьный предмет «технология» и назвал его безликим. Он отметил, что школа должна готовить полноценных граждан общества развития и созидания, а не потребителей.