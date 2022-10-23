Власти ЯНАО установят новый размер платы на патент для иностранцев

Размер коэффициента в ЯНАО составляет 4,012 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО установили новый размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в округе на 2023 год. Как сообщается на сайте правительства, он составит 4,012, а стоимость патента для иностранцев станет не ниже НДФЛ жителей региона.

«Документом устанавливается размер коэффициента, который используется при расчете фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в России по найму. Новый коэффициент установит стоимость патента для иностранных граждан, которые работают на Ямале, на уровне не ниже НДФЛ ямальцев. Мера учитывает особенности рынка труда региона и среднюю заработную плату граждан в отдельных отраслях», — говорится в комментарии к документу. Коэффициент составляет 4,012.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЯНАО предлагали повысить налоговую нагрузку для трудовых мигрантов. Также они увеличили сумму патента для них до 9 934 рублей.