В ЯНАО хотят изменить налог для трудовых мигрантов

В ЯНАО стоимость патента на работу составит 9 934 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодатели ЯНАО предлагают повысить налоговую нагрузку для трудовых мигрантов и установить сумму патента для них в размере 9 934 рубля. В документах на сайте регионального заксобрания сообщается, что это увеличит конкурентоспособность в регионе.

«Автономный округ по-прежнему будет испытывать недостаток трудовых ресурсов, особенно квалифицированных рабочих кадров, оставаясь одним из трудодефицитных субъектов Российской Федерации. В этой связи потребность экономики в трудовых ресурсах будет компенсироваться, в том числе мигрантами», — говорится в документах.

Власти предлагают установить региональный коэффициент на 2022 год в размере 4,181, что на 1,9% ниже, чем в 2021 году. Но федеральные власти увеличили этот показатель на 6,2% до коэффициента 1,98, поэтому стоимость патента увеличилась на 399 рублей по сравнению с прошлым годом и составит 9 934 рубля.

В заксобрании также отметили, что большая часть иностранцев, которые оформляют патент, работают в строительной отрасли. Поэтому расчет стоимости патента и регионального коэффициента произведен исходя из среднемесячной зарплаты в сфере строительства, которая в январе—июне 2021 года составила 76 416 рублей, в том числе НДФЛ — 9 934 рубля.

По словам законодателей, новый коэффициент позволит установить в округе на иностранных граждан приблизительно такую же налоговую нагрузку, какая есть у граждан России. Это увеличит конкурентоспособность россиян на рынке труда по тем специальностям, которые не требуют высокой квалификации.