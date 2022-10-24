24 октября 2022

Жителя Кургана осудили за призывы убивать сотрудников ФСИН. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Мужчине назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно Фото:

Курганский городской суд признал виновным местного мужчину, который призывал в соцсетях к расправе над служащими ФСИН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«Житель Кургана размещал на своей странице в соцсети „ВКонтакте“ комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников ФСИН РФ. Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно», — сообщили в УФСБ региона.

Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Данный запрет будет действовать два года.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала жителя Кургана, призывавшего убивать тюремщиков. Также сообщалось, что еще один курганец призывал расправляться с чиновниками.

Курганец получил наказание в виде одного года лишения свободы условно
Фото:

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Курганский городской суд признал виновным местного мужчину, который призывал в соцсетях к расправе над служащими ФСИН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «Житель Кургана размещал на своей странице в соцсети „ВКонтакте“ комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников ФСИН РФ. Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно», — сообщили в УФСБ региона. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Данный запрет будет действовать два года. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала жителя Кургана, призывавшего убивать тюремщиков. Также сообщалось, что еще один курганец призывал расправляться с чиновниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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