Мужчине назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал виновным местного мужчину, который призывал в соцсетях к расправе над служащими ФСИН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«Житель Кургана размещал на своей странице в соцсети „ВКонтакте“ комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников ФСИН РФ. Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно», — сообщили в УФСБ региона.

Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Данный запрет будет действовать два года.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала жителя Кургана, призывавшего убивать тюремщиков. Также сообщалось, что еще один курганец призывал расправляться с чиновниками.