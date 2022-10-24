Курганский городской суд признал виновным местного мужчину, который призывал в соцсетях к расправе над служащими ФСИН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.
«Житель Кургана размещал на своей странице в соцсети „ВКонтакте“ комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников ФСИН РФ. Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно», — сообщили в УФСБ региона.
Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Данный запрет будет действовать два года.
Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала жителя Кургана, призывавшего убивать тюремщиков. Также сообщалось, что еще один курганец призывал расправляться с чиновниками.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45