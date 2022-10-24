24 октября 2022
23 октября 2022

Военный комиссариат срочно ищет сотрудников для розыска тюменцев

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Военкоматы. Тюмень, военкомат, ленина 1, мобилизация, военный комиссарит тюменской области
Военный комиссариат срочно нуждается в тех, кто сможет находить уклонистов Фото:

Военному комиссариату Тюменской области срочно требуются сотрудники, которые займутся розыском граждан. Вакансии размещены в базе сервиса «Работа в России». За эту работу соискателям предлагают чуть менее 16 тысяч рублей.

«Семь вакансий на должность „Помощник руководителя и специалиста, начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)“. Обязанности — организация разыскных мероприятий в отношении граждан. СРОЧНО!» — говорится в тексте вакансии военного комиссариата Тюменской области.

Помимо розыска тюменцев специалистам предстоит работать с документами призывников и проводить анкетирования. За это им предлагают заработную плату в максимальном размере в 15 974 рубля.

В настоящее время в России продолжается частичная мобилизация, стартовавшая 21 сентября. Кроме того, с 1 ноября начнется осенний призыв срочников в ряды Вооруженных сил РФ.

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Военному комиссариату Тюменской области срочно требуются сотрудники, которые займутся розыском граждан. Вакансии размещены в базе сервиса «Работа в России». За эту работу соискателям предлагают чуть менее 16 тысяч рублей. «Семь вакансий на должность „Помощник руководителя и специалиста, начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)“. Обязанности — организация разыскных мероприятий в отношении граждан. СРОЧНО!» — говорится в тексте вакансии военного комиссариата Тюменской области. Помимо розыска тюменцев специалистам предстоит работать с документами призывников и проводить анкетирования. За это им предлагают заработную плату в максимальном размере в 15 974 рубля. В настоящее время в России продолжается частичная мобилизация, стартовавшая 21 сентября. Кроме того, с 1 ноября начнется осенний призыв срочников в ряды Вооруженных сил РФ.
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