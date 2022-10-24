Тюменцам расскажут, как заработать на инвестициях в недвижимость

В Тюмени пройдет мастер-класс, участникам которого расскажут о том, как можно заработать на инвестициях. Своим опытом с тюменцами поделятся эксперты, среди которых — основатель компании застройщика «Финская улочка» Юлия Пантя, представитель компании «Талан Инвест» Любовь Сырчина и руководитель компании «Колесник. Инвестиции» Александра Самойлович.
«С начала года мы наблюдаем турбулентность рынка инвестиций. В текущих реалиях брокеры не предлагают высокую доходность по портфелям, а также не могут гарантировать надежность таких инвестиций. Что делать со своими накоплениями? Как сохранить и приумножить деньги в условиях постоянной нестабильности? Поговорим о том, как стать начинающим инвестором с небольшими вложениями. Не новичкам на рынке инвестиций расскажем о новостях и трендах рынка инвестиций в недвижимость», — сообщили агентству организаторы форума.
Модератором мероприятия будет вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Наталья Девяткова. Участники встречи смогут узнать о том, как инвестировать в развитие загородной недвижимости и городские коммерческие объекты. Также тюменцам расскажут, как стать инвестором, имея тысячу рублей в кармане. Встреча состоится в тюменской «Конторе пароходства» 8 ноября с 10:30 до 14:00.
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