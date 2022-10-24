24 октября 2022

Тюменцам расскажут, как заработать на инвестициях в недвижимость

В Тюмени пройдет тренинг по инвестициям в недвижимость
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча кинорежиссёра Алексея Германа-мл. со зрителями кинофильма
Эксперты проведут для тюменцев тренинг по инвестициям в недвижимость Фото:

В Тюмени пройдет мастер-класс, участникам которого расскажут о том, как можно заработать на инвестициях. Своим опытом с тюменцами поделятся эксперты, среди которых — основатель компании застройщика «Финская улочка» Юлия Пантя, представитель компании «Талан Инвест» Любовь Сырчина и руководитель компании «Колесник. Инвестиции» Александра Самойлович.

«С начала года мы наблюдаем турбулентность рынка инвестиций. В текущих реалиях брокеры не предлагают высокую доходность по портфелям, а также не могут гарантировать надежность таких инвестиций. Что делать со своими накоплениями? Как сохранить и приумножить деньги в условиях постоянной нестабильности? Поговорим о том, как стать начинающим инвестором с небольшими вложениями. Не новичкам на рынке инвестиций расскажем о новостях и трендах рынка инвестиций в недвижимость», — сообщили агентству организаторы форума.

Модератором мероприятия будет вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Наталья Девяткова. Участники встречи смогут узнать о том, как инвестировать в развитие загородной недвижимости и городские коммерческие объекты. Также тюменцам расскажут, как стать инвестором, имея тысячу рублей в кармане. Встреча состоится в тюменской «Конторе пароходства» 8 ноября с 10:30 до 14:00.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени пройдет мастер-класс, участникам которого расскажут о том, как можно заработать на инвестициях. Своим опытом с тюменцами поделятся эксперты, среди которых — основатель компании застройщика «Финская улочка» Юлия Пантя, представитель компании «Талан Инвест» Любовь Сырчина и руководитель компании «Колесник. Инвестиции» Александра Самойлович. «С начала года мы наблюдаем турбулентность рынка инвестиций. В текущих реалиях брокеры не предлагают высокую доходность по портфелям, а также не могут гарантировать надежность таких инвестиций. Что делать со своими накоплениями? Как сохранить и приумножить деньги в условиях постоянной нестабильности? Поговорим о том, как стать начинающим инвестором с небольшими вложениями. Не новичкам на рынке инвестиций расскажем о новостях и трендах рынка инвестиций в недвижимость», — сообщили агентству организаторы форума. Модератором мероприятия будет вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Наталья Девяткова. Участники встречи смогут узнать о том, как инвестировать в развитие загородной недвижимости и городские коммерческие объекты. Также тюменцам расскажут, как стать инвестором, имея тысячу рублей в кармане. Встреча состоится в тюменской «Конторе пароходства» 8 ноября с 10:30 до 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...