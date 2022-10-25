Для тюменцев подорожали ветеринарные услуги и страхование

26 октября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Туристические услуги для жителей региона стали дороже на 46%. Фото: Денис Моргунов © URA.RU За сентябрь текущего года для тюменцев поднялась цена на услуги ветеринаров, а также стоимость услуг страхования. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Но больше всего для жителей региона выросла стоимость туристических услуг. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма. Они в сравнении с декабрем 2021 года выросли на 46,3%. Стоимость на ветеринарные услуги поднялась на 31%, а цена услуг страхования — на 18,6%. На 16,5% поднялась стоимость банковских услуг», — передает Тюменьстат. Помимо вышеперечисленного в Тюменской области выросла цена на дошкольное воспитание. Она увеличилась почти на 15%. Услуги организаций культуры и медицины выросли почти на 10%. На 9,5% поднялась стоимость бытовых услуг, на 8,6% стоимость услуг связи. Почти на 8% для жителей региона стали дороже санаторно-оздоровительные услуги и на 6,1% подорожали жилищные и коммунальные услуги. Выросла также цена на пассажирские перевозки. Теперь они дороже на 4,7%. Услуги образования выросли на 3,8%. Меньше всего цена поднялась на гостиницы — 1,1%.

За сентябрь текущего года для тюменцев поднялась цена на услуги ветеринаров, а также стоимость услуг страхования. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Но больше всего для жителей региона выросла стоимость туристических услуг. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма. Они в сравнении с декабрем 2021 года выросли на 46,3%. Стоимость на ветеринарные услуги поднялась на 31%, а цена услуг страхования — на 18,6%. На 16,5% поднялась стоимость банковских услуг», — передает Тюменьстат. Помимо вышеперечисленного в Тюменской области выросла цена на дошкольное воспитание. Она увеличилась почти на 15%. Услуги организаций культуры и медицины выросли почти на 10%. На 9,5% поднялась стоимость бытовых услуг, на 8,6% стоимость услуг связи. Почти на 8% для жителей региона стали дороже санаторно-оздоровительные услуги и на 6,1% подорожали жилищные и коммунальные услуги. Выросла также цена на пассажирские перевозки. Теперь они дороже на 4,7%. Услуги образования выросли на 3,8%. Меньше всего цена поднялась на гостиницы — 1,1%.