25 октября 2022

Для тюменцев подорожали ветеринарные услуги и страхование

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристические услуги для жителей региона стали дороже на 46%. Фото:

За сентябрь текущего года для тюменцев поднялась цена на услуги ветеринаров, а также стоимость услуг страхования. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Но больше всего для жителей региона выросла стоимость туристических услуг.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма. Они в сравнении с декабрем 2021 года выросли на 46,3%. Стоимость на ветеринарные услуги поднялась на 31%, а цена услуг страхования — на 18,6%. На 16,5% поднялась стоимость банковских услуг», — передает Тюменьстат.

Помимо вышеперечисленного в Тюменской области выросла цена на дошкольное воспитание. Она увеличилась почти на 15%. Услуги организаций культуры и медицины выросли почти на 10%. На 9,5% поднялась стоимость бытовых услуг, на 8,6% стоимость услуг связи. Почти на 8% для жителей региона стали дороже санаторно-оздоровительные услуги и на 6,1% подорожали жилищные и коммунальные услуги. Выросла также цена на пассажирские перевозки. Теперь они дороже на 4,7%. Услуги образования выросли на 3,8%. Меньше всего цена поднялась на гостиницы — 1,1%.

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За сентябрь текущего года для тюменцев поднялась цена на услуги ветеринаров, а также стоимость услуг страхования. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Но больше всего для жителей региона выросла стоимость туристических услуг. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма. Они в сравнении с декабрем 2021 года выросли на 46,3%. Стоимость на ветеринарные услуги поднялась на 31%, а цена услуг страхования — на 18,6%. На 16,5% поднялась стоимость банковских услуг», — передает Тюменьстат. Помимо вышеперечисленного в Тюменской области выросла цена на дошкольное воспитание. Она увеличилась почти на 15%. Услуги организаций культуры и медицины выросли почти на 10%. На 9,5% поднялась стоимость бытовых услуг, на 8,6% стоимость услуг связи. Почти на 8% для жителей региона стали дороже санаторно-оздоровительные услуги и на 6,1% подорожали жилищные и коммунальные услуги. Выросла также цена на пассажирские перевозки. Теперь они дороже на 4,7%. Услуги образования выросли на 3,8%. Меньше всего цена поднялась на гостиницы — 1,1%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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