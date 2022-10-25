Тюменца мобилизовали через несколько минут после свадьбы

Тюменец поженился на подруге за несколько минут до мобилизации

26 октября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Житель зарегистрировал брак за несколько минут до мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Заводоуковска (Тюменская область) был мобилизован спустя несколько минут после регистрации брака. Об этом сообщает официальный паблик муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «На отправке мобилизованных состоялось приятное событие. Молодая пара зарегистрировали свой брак за минуты до отправки на учебный полигон. Полученная повестка является основанием для сокращения сроков рассмотрения заявлений, и зарегистрировать брак можно в день подачи заявления», — сообщил официальный паблик Заводоуковского городского округа в соцсети «ВКонтакте». 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По данным Минобороны, под нее попадут около 300 тыс. военнослужащих запаса, в первую очередь имеющих реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ.

Житель Заводоуковска (Тюменская область) был мобилизован спустя несколько минут после регистрации брака. Об этом сообщает официальный паблик муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «На отправке мобилизованных состоялось приятное событие. Молодая пара зарегистрировали свой брак за минуты до отправки на учебный полигон. Полученная повестка является основанием для сокращения сроков рассмотрения заявлений, и зарегистрировать брак можно в день подачи заявления», — сообщил официальный паблик Заводоуковского городского округа в соцсети «ВКонтакте». 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По данным Минобороны, под нее попадут около 300 тыс. военнослужащих запаса, в первую очередь имеющих реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ.