Тюменца мобилизовали через несколько минут после свадьбы

Житель Заводоуковска (Тюменская область) был мобилизован спустя несколько минут после регистрации брака. Об этом сообщает официальный паблик муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«На отправке мобилизованных состоялось приятное событие. Молодая пара зарегистрировали свой брак за минуты до отправки на учебный полигон. Полученная повестка является основанием для сокращения сроков рассмотрения заявлений, и зарегистрировать брак можно в день подачи заявления», — сообщил официальный паблик Заводоуковского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По данным Минобороны, под нее попадут около 300 тыс. военнослужащих запаса, в первую очередь имеющих реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ.
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