Тюменец пошел добровольцем на фронт, не дожидаясь повестки

Тюменцы идут в военкомат, чтобы не ждать повестки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменец отправился добровольцем в зону спецоперации на Украине, не дожидаясь повестки в ходе частичной мобилизации. Об этом горожанин на правах анонимности рассказал фотокорреспонденту URA.RU Денису Моргунову, встретившему его у областного военкомата.

«Мне 25 лет, служил [срочную службу] в ВВС. Надеюсь, что и буду служить в воздушных силах. Пришел, чтобы не ждать повестки», — рассказал доброволец. По его словам, его близкие хоть и непросто, но приняли необходимость такого шага.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее агентство писало о тюменце, который пошел на фронт, чтобы прикрыть молодых солдат.