Тюменец пошел добровольцем на фронт, не дожидаясь повестки

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Военкоматы. Тюмень, военкомат, ленина 1, мобилизация, военный комиссарит тюменской области
Тюменцы идут в военкомат, чтобы не ждать повестки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Тюменец отправился добровольцем в зону спецоперации на Украине, не дожидаясь повестки в ходе частичной мобилизации. Об этом горожанин на правах анонимности рассказал фотокорреспонденту URA.RU Денису Моргунову, встретившему его у областного военкомата.

«Мне 25 лет, служил [срочную службу] в ВВС. Надеюсь, что и буду служить в воздушных силах. Пришел, чтобы не ждать повестки», — рассказал доброволец. По его словам, его близкие хоть и непросто, но приняли необходимость такого шага.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее агентство писало о тюменце, который пошел на фронт, чтобы прикрыть молодых солдат.

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Тюменец отправился добровольцем в зону спецоперации на Украине, не дожидаясь повестки в ходе частичной мобилизации. Об этом горожанин на правах анонимности рассказал фотокорреспонденту URA.RU Денису Моргунову, встретившему его у областного военкомата. «Мне 25 лет, служил [срочную службу] в ВВС. Надеюсь, что и буду служить в воздушных силах. Пришел, чтобы не ждать повестки», — рассказал доброволец. По его словам, его близкие хоть и непросто, но приняли необходимость такого шага. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее агентство писало о тюменце, который пошел на фронт, чтобы прикрыть молодых солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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