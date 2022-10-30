В Тюменской области продлили режим готовности по коронавирусу

В Тюменской области до 1 декабря продлили режим повышенной готовности по COVID-19

31 октября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Режим готовности продлен до 1 декабря, в регионе продолжается вакцинация Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в Тюменской области до 1 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки», — сообщает инфоцентр властей региона, Режим повышенной готовности в Тюменчкой области был введен 18 марта 2020 года. С тех пор список ограничений для сдерживания заболеваемости населения коронавирус изменялся десятки раз. В настоящее время в регионе не действует каких-либо массовых запретов. Меж тем жителей области продолжают призывать к вакцинации. Ранее в Тюменскую область поступила первая партия назальных вакцин.

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в Тюменской области до 1 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки», — сообщает инфоцентр властей региона, Режим повышенной готовности в Тюменчкой области был введен 18 марта 2020 года. С тех пор список ограничений для сдерживания заболеваемости населения коронавирус изменялся десятки раз. В настоящее время в регионе не действует каких-либо массовых запретов. Меж тем жителей области продолжают призывать к вакцинации. Ранее в Тюменскую область поступила первая партия назальных вакцин.