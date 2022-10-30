В Тюменской области продлили режим готовности по коронавирусу

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в Тюменской области до 1 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства региона.
«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки», — сообщает инфоцентр властей региона,
Режим повышенной готовности в Тюменчкой области был введен 18 марта 2020 года. С тех пор список ограничений для сдерживания заболеваемости населения коронавирус изменялся десятки раз. В настоящее время в регионе не действует каких-либо массовых запретов.
Меж тем жителей области продолжают призывать к вакцинации. Ранее в Тюменскую область поступила первая партия назальных вакцин.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii