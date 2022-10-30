В Кургане из горящей квартиры эвакуировали пять человек. Видео

31 октября 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали жильцов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из горящей квартиры в пятиэтажном доме по улице Свердлова эвакуировали пять человек, в том числе и двоих детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Пожар произошел ночью 31 октября. «Было установлено, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Было принято решение о немедленной эвакуации. С помощью масок спасаемого из дома были спасены пять жильцов, из них двое детей», — уточнила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 2:07 31 октября. Полностью пожар был потушен в 2:56. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель и домашние вещи. Причина произошедшего сейчас устанавливается. По предварительным данным, причина пожара связана с электрооборудованием.

В Кургане из горящей квартиры в пятиэтажном доме по улице Свердлова эвакуировали пять человек, в том числе и двоих детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Пожар произошел ночью 31 октября. «Было установлено, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Было принято решение о немедленной эвакуации. С помощью масок спасаемого из дома были спасены пять жильцов, из них двое детей», — уточнила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 2:07 31 октября. Полностью пожар был потушен в 2:56. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель и домашние вещи. Причина произошедшего сейчас устанавливается. По предварительным данным, причина пожара связана с электрооборудованием.