30 октября 2022
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28 октября 2022

В Кургане из горящей квартиры эвакуировали пять человек. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, спасение пострадавших при пожаре, пожарный
В Кургане из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали жильцов (архивное фото) Фото:

В Кургане из горящей квартиры в пятиэтажном доме по улице Свердлова эвакуировали пять человек, в том числе и двоих детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Пожар произошел ночью 31 октября.

«Было установлено, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Было принято решение о немедленной эвакуации. С помощью масок спасаемого из дома были спасены пять жильцов, из них двое детей», — уточнила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 2:07 31 октября. Полностью пожар был потушен в 2:56.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель и домашние вещи. Причина произошедшего сейчас устанавливается. По предварительным данным, причина пожара связана с электрооборудованием.

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В Кургане из горящей квартиры в пятиэтажном доме по улице Свердлова эвакуировали пять человек, в том числе и двоих детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Пожар произошел ночью 31 октября. «Было установлено, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Было принято решение о немедленной эвакуации. С помощью масок спасаемого из дома были спасены пять жильцов, из них двое детей», — уточнила руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 2:07 31 октября. Полностью пожар был потушен в 2:56. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель и домашние вещи. Причина произошедшего сейчас устанавливается. По предварительным данным, причина пожара связана с электрооборудованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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