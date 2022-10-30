Компании из Тюмени стали единственными представителями России на международной выставке

31 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Инновации в энергетике из Тюменской области презентуют в Египте Фото: Сергей Венявский © URA.RU Тюменские компании стали единственными представителями российского бизнеса на крупнейшем энергетическом событии Северной Африки — выставке в области энергетики «Egypt Energy 2022». Об этом на своем сайте сообщает Центр поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства Тюменской области. «В Египте проходит крупнейшее энергетическое событие в Северной Африке. На выставке экспертов в области энергетики „Egypt Energy 2022“ работает делегация Тюменской области. Только они представляют российский бизнес», — сообщает пресс-служба Центра на своем сайте. Представителями от Тюмени стали четыре компании: ООО «ЕРМАК ИНДАСТРИЗ» (инновации, транспортные системы, энергетика), ООО «Союз-Энерго» (поставщик кабельно-проводниковой и электротехнической продукции), ООО НПП «СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ» (поиск и внедрение инновационных технологий в нефтегазовой отрасли), а также ООО «АвтоТранс-Сибирь» (ветроэнергетика). По словам замруководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Дианы Грачевой, сейчас в Египте активно строится новая столица и тюменским компаниям есть что предложить зарубежным партнерам. На выставке они представляют свою продукцию наравне с лидерами индустрии из Египта, Южной Кореи, Китая, Японии, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и США.

Тюменские компании стали единственными представителями российского бизнеса на крупнейшем энергетическом событии Северной Африки — выставке в области энергетики «Egypt Energy 2022». Об этом на своем сайте сообщает Центр поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства Тюменской области. «В Египте проходит крупнейшее энергетическое событие в Северной Африке. На выставке экспертов в области энергетики „Egypt Energy 2022“ работает делегация Тюменской области. Только они представляют российский бизнес», — сообщает пресс-служба Центра на своем сайте. Представителями от Тюмени стали четыре компании: ООО «ЕРМАК ИНДАСТРИЗ» (инновации, транспортные системы, энергетика), ООО «Союз-Энерго» (поставщик кабельно-проводниковой и электротехнической продукции), ООО НПП «СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ» (поиск и внедрение инновационных технологий в нефтегазовой отрасли), а также ООО «АвтоТранс-Сибирь» (ветроэнергетика). По словам замруководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Дианы Грачевой, сейчас в Египте активно строится новая столица и тюменским компаниям есть что предложить зарубежным партнерам. На выставке они представляют свою продукцию наравне с лидерами индустрии из Египта, Южной Кореи, Китая, Японии, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и США.