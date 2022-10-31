31 октября 2022
30 октября 2022
29 октября 2022

В курганском городе завершают ремонт привокзальной площади. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бажутов Владимир Шадринск, шадринск
В центре Шадринска также появится 5 площадок для прогулок Фото:

Глава города Шадринск Курганской области Антон Мокан рассказал о завершении капитального ремонта привокзальной площади. В своем telegram-канале он опубликовал фото обновленной площадки.

«Завершаем капитальный ремонт привокзальной площади. В рамках благоустройства заменили асфальт на 9400 кв. м. проезжей части, обновили бордюры и 1900 кв. м. тротуаров», — рассказал Мокан.

Глава Шадринска отметил, что для удобства ожидания общественного транспорта дополнительно установили 2 остановочных комплекса. Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен с ИП Гапонов.

Ранее URA.RU сообщало, что в крупных муниципалитетах области появятся благоустроенные площадки для прогулок и отдыха. В частности, дополнительно их построят в Кургане, Далматово и Шадринске, об этом рассказал губернатор Вадим Шумков.

По словам главы Шадринска, в рамках благоустройства заменили почти 10 тысяч кв. м. асфальта
На площади Шадринска дополнительно поставили 2 крытых остановочных павильона

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Глава города Шадринск Курганской области Антон Мокан рассказал о завершении капитального ремонта привокзальной площади. В своем telegram-канале он опубликовал фото обновленной площадки. «Завершаем капитальный ремонт привокзальной площади. В рамках благоустройства заменили асфальт на 9400 кв. м. проезжей части, обновили бордюры и 1900 кв. м. тротуаров», — рассказал Мокан. Глава Шадринска отметил, что для удобства ожидания общественного транспорта дополнительно установили 2 остановочных комплекса. Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен с ИП Гапонов. Ранее URA.RU сообщало, что в крупных муниципалитетах области появятся благоустроенные площадки для прогулок и отдыха. В частности, дополнительно их построят в Кургане, Далматово и Шадринске, об этом рассказал губернатор Вадим Шумков.
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